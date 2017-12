¿Realmente son fiables los métodos psicoanalíticos a la hora de elegir candidatos para un trabajo?

Cuando entré al consultorio del psicólogo estaba tan nervioso que me sudaban las palmas de las manos.

Había pasado una entrevista y una prueba escrita para un trabajo de redactor creativo en una agencia de publicidad en Buenos Aires.

Pero faltaba un último examen. El departamento de recursos humanos me exigía una completa evaluación física y psicológica.

El examen médico incluyó pruebas de sangre y orina, un electrocardiograma, una placa de tórax y un test de visión.

Las pruebas de salud son un requisito legal para los aspirantes a un empleo en Argentina y buscan prevenir enfermedades y accidentes de trabajo.

Luego de los tests físicos me enviaron a un psicólogo, cuyo consultorio era la sala de su pequeño apartamento.

Y allí realicé un test psicotécnico, una evaluación diseñada específicamente para situaciones laborales.

El test, que tiene sus raíces en el psicoanálisis, incluye la llamada prueba de la mancha de tinta o prueba de Rorschach.

La prueba fue diseñada por el psiquiatra alemán Herman Rorschach y en ella se pregunta al sujeto qué imágenes identifica en manchas de tinta.

Otra de las pruebas del test psicotécnico es la que llamada “persona bajo la lluvia“. La evaluación consiste en dibujar una persona parada bajo la lluvia y cada aspecto de la ilustración es significativo.

Un dibujo demasiado pequeño indica supuestamente timidez e introversión. Un dibujo grande indica que alguien es presumido. Si el dibujo es enorme podría ser una señal de megalomanía.

Y si las gotas de lluvia tienen formas de lágrimas denotan ansiedad.

“Espagueti sonriente”

Mis amigos me habían advertido que dibujara un paraguas, que mi rostro fuera visible y que no me olvidara de lo más importante, colocar a la persona firmemente parada en el suelo.

Con mis escasos talentos artísticos me esforcé en dibujar lo mejor que pude, pero el resultado fue una persona que parecía un espagueti sonriente.

Los tests continuaron durante 45 minutos. También me pidieron que completara frases cortas sobre mí, que dibujara formas abstractas, que describiera qué representaban y que completara un test simple de matemáticas.

El psicólogo me hizo luego preguntas muy personales sobre mi vida y mi familia.

No quise mostrarme escéptico, pero no entendía cómo el divorcio de mis padres o mi interpretación de unas manchas de tinta podían afectar mi carrera como redactor creativo.

“Persona bajo la lluvia”

Siendo extranjero, todo el proceso me pareció muy extraño. Pero este tipo de pruebas son comunes cuando uno busca trabajo en Argentina y en otros países de América Latina.

Hay pocas estadísticas sobre el número exacto de empresas que recurren a estos tests, pero un estudio de 2011 en Argentina indicó que la prueba de la “persona bajo la lluvia” es usada en el 24,6% de los casos y la evaluación de las manchas de tinta en el 13,8%.

Los tests evalúan si alguien es un buen candidato para un trabajo y una determinada compañía, aseguró Carla Bafico, psicóloga y consultora en recursos humanos argentina.

“El test de la persona bajo la lluvia mide cómo una persona se comporta ante algo inesperado o cómo responde a las presiones de su entorno“, señaló Bafico.

La lluvia, según la psicóloga, representa presiones externas, y la forma en que la persona es dibujada da pistas sobre cómo un candidato enfrenta adversidades.

Otros psicólogos tienen una opinión diferente.

“El problema es que nunca ha habido estudios que prueben que la persona que dibuja el suelo sea una persona plantada firmemente en la realidad”, afirmó Sophia Stockinger, una psicóloga ocupacional alemana que ha asesorado en contrataciones de personal en Europa y Latinoamérica.

Stockinger también restó importancia a la prueba de la mancha de tinta.

“La prueba de Rorschach no ha sido diseñada para evaluar individuos en un contexto laboral”, aseguró.

Pruebas diferentes

Por su parte, Regina Moirano, cofundadora de la consultora de selección de personal COUL, aseguró que las pruebas “son útiles”. Todas las empresas piden esas evaluaciones, señaló, y el test psicotécnico es una herramienta adicional para completar el perfil de un candidato.

La popularidad de estas pruebas parece tener sus raíces en la importancia que se da en Argentina al psicoanálisis, que no es tan usado en Europa o Estados Unidos.

Stockinger señaló que distintos países optan por diferente pruebas. Alemania, Estados Unidos y otras naciones del norte de Europa prefieren tests de aptitud y realizan frecuentemente estudios sobre la eficacia de sus métodos.

Compañías en América Latina, España, Grecia, Italia y Francia, en cambio, aún dan importancia a los tests de personalidad.

Y Argentina dista de ser el único país con métodos de contratación inusuales.

Secretos en la escritura

En Francia, expertos en grafología analizan a menudo la escritura manuscrita de los candidatos.

Sylvie Chermet-Carroy, una grafóloga con más de 35 años de experiencia, asegura que un “estudio grafológico determinará diferentes aspectos de la personalidad de un individuo, por ejemplo, si tiene un carácter sociable, su forma de comunicarse y su inteligencia”.

.

Los grafólogos examinan aspectos como la presión que se ejerce sobre el papel al escribir, la velocidad al hacerlo, la inclinación de la letra y su regularidad.

Es difícil saber exactamente cuántas empresas usan grafología. Los grafólogos señalan que entre el 50% y el 60% de las compañías francesas han usado tests para evaluar la escritura manuscrita.

Bertrand Durand, director de la consultora de selección de personal CNPG Conseil, señala que el porcentaje podría ser aún mayor, entre el 70% y el 80%.

Durand afirma que hoy en día la grafología es menos común porque los candidatos aplican por correo electrónico.

“Pero sigue siendo una herramienta importante a la hora de seleccionar candidatos”.

Validez cuestionada

Chermet-Carroy no tiene dudas de que la grafología funciona, pero admite que no conoce estudios que prueben su efectividad.

De hecho, múltiples investigaciones desde la década de los 90 han concluido que la grafología no es una herramienta confiable para predecir el éxito en el trabajo o la personalidad de un candidato.

El Ministerio de Trabajo francés incluso equipara a la grafología con la astrología y señala en su sitio en internet que “su validez científica es ampliamente debatida”.

Miles de candidatos

En China, la selección de personal no se basa tanto en el psicoanálisis, sino en tests de inteligencia y de aptitud, según Vincent Van de Belt, representante en Hong Kong de la consultora de recursos humanos Cubiks.

China se destaca por el gran volumen de contrataciones. Miles de personas aplican a un mismo puesto y los tests usados para seleccionar a los mejores candidatos son más difíciles que en otros países, según Van de Belt.

Las compañías suelen utilizar en una primera ronda de selección tests online, que son tomados por miles de candidatos. De esta forma se descartan aspirantes en forma rápida y sin demasiado esfuerzo.

A medida que la tecnología se hace más sofisticada jugará un papel más importante en este proceso de eliminación.

Y algunas compañías ya están explorando formas alternativas de seleccionar a su personal.

Preguntas por video

En 2015, L’Oreal China descartó el uso de currículums en la primera ronda de selección y pidió a los candidatos que respondieran tres preguntas por video en el sitio de internet de la empresa.

Un software analizó los resultados y seleccionó los 500 candidatos que pasaron a la segunda ronda, una entrevista por Skype.

A medida que la psicología ocupacional se vuelve más sofisticada y la competencia por el talento se torna más feroz, las empresas optan cada vez menos por los tests de personalidad y prefieren en cambio pruebas de eficacia comprobada.

Pero las prácticas de contratación siguen estando influenciadas por preferencias culturales, que suelen cambiar lentamente.

Así que si aplicas a un trabajo en Argentina y te toca dibujar una “persona bajo la lluvia”, te recomiendo que jamás te olvides de dibujar el suelo.