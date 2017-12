China está más cerca de Nicaragua de lo que usted cree. Es cierto, para llegar al país asiático hace falta recorrer unos 14,500 kilómetros, pero su cultura, su gente, sus tradiciones y sus comidas están presentes en Nicaragua. Lo están desde hace más de un siglo.

Como bien diría el fundador del taoísmo en China, Lao-Tsé: “Un viaje de mil millas comienza con un primer paso”. De China a Nicaragua hay unas nueve mil millas, y aun así, ese primer paso decidieron darlo miles de migrantes chinos que empezaron a llegar a Nicaragua en 1884 buscando mejor vida. La guerra del opio en 1839, la escasez de tierra y de oportunidades los empujaron a buscar nuevos horizontes.

Uno de esos hombres fue Juan Wong, quien era originario de la provincia de Cantón, en China. Más específicamente, de una pequeña villa de campesinos llamada Chung San. Partió de su país junto con tres amigos en 1927.

Aunque miles de chinos abandonaron su país y llegaron a uno muy diferente, nunca abandonaron sus costumbres milenarias: aún celebran el año nuevo chino, la fiesta del doble diez, el año nuevo, comen en restaurantes de comida china y en ocasiones especiales hasta usan trajes típicos del país asiático.

La reina de la Asociación china

Olga Lucía Baca Jo, de 17 años, es la Reina de la Asociación China Nicaragüense. Cada año, la asociación convoca a un concurso donde las participantes deben tener ascendencia china. En cada país centroamericano hay una asociación china que escoge a su reina. Las ganadoras luego participan por el reinado centroamericano de la federación china. Este año, la ganadora fue la representante nicaragüense.

Sus raíces chinas vienen por parte de sus bisabuelos maternos. “Ellos dos nacieron en China, en la provincia de Cantón. En los años 40, por la crisis de sobrepoblación mandaron a varios chinos a varios países, en este caso mandaron a mi bisabuelo”, explica Baca Jo.

Su bisabuelo, Ángel Joo, hizo su vida en Nicaragua. Era un hombre trabajador que cuando decidió casarse mandó a traer a una mujer china dispuesta a dejar su país, porque quería casarse y hacer su familia siguiendo sus raíces. “Por medio de fotos y cartas mandó a traerla, se casaron y procrearon a mi abuelo”, cuenta su bisnieta. La familia es Joo Pung, de Granada.

Actualmente, la joven está en segundo año de odontología y está aprendiendo mandarín, que ya lo habla bastante fluido. Olga Lucía fue criada desde pequeña siguiendo las tradiciones chinas: hablar algunas palabras en cantonés, hacer el típico saludo chino, comer con palillos, comer comida china, etc.

La fama de trabajadores

Alberto Sujo, que tiene ascendencia china, ha viajado unas tres veces a China continental y unas tres veces a Taiwán, pero nunca se ha planteado quedarse a vivir allá. Su familia allá ya prácticamente es nula: solo le quedan algunos primos de la familia de su padre. Además, Sujo no habla cantonés ni mandarín.

Su padre era chino y su mamá era nicaragüense nacida en Bluefields, pero de ascendencia inglesa. El papá del historiador chino nicaragüense Fabio Lau también era chino, también de Cantón. “La mayoría de los chinos son de allá”, dice Lau.

Alberto Sujo dice que en Nicaragua nunca ha tenido problemas con la cultura nicaragüense. Él, junto a su esposa, es el responsable del restaurante Rincón Chino, donde cocina comida tradicional china auténtica.

Cuando su padre vino de China, se erradicó en la Costa Caribe, en Bluefields. Allá conoció a su madre y posteriormente se mudaron a Managua, donde ambos fundaron la primera fábrica de galletas de Nicaragua, Las galletas Cantón, llamada así por la villa de donde provenía su padre.

Ambos confirman que los chinos son personas trabajadoras. Muchos de ellos cuando llegaron, empezaron trabajando como obreros, en pulperías, en cultivos, restaurantes, etc.

Vinieron sin nada, pero después de mucho esfuerzo, triunfaron, como el papá de don Alberto con la fábrica de galletas, como él mismo y su esposa con el restaurante. “Ellos hicieron el ferrocarril, el canal de Panamá y el estadio de Costa Rica. Ellos son trabajadores y eficientes. Esa es la cultura”, explica Lau.

También tienen fama de “pinches”, pero dicen que esa no es la palabra correcta para definirlos. Es más bien ahorrativos. ‘Mi padre me decía: “Hijo, si hoy te ganaste 50 córdobas, no los gastés todo, porque no sabés si al día siguiente te los vas a volver a ganar. Y así tenés para resolver. Y cuando vos podás, comprá tu casa, porque ahí está la economía de todo’”, dice.

“Alberto Sujo es uno de los miembros más respetados de la asociación china”, dice Gilberto Wong. Sujo es el único deportista de ascendencia china que es miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, en la disciplina de judo.

Wong está de acuerdo: los chinos son personas trabajadoras. “Conozco chinos que salieron sin un centavo y que hoy soy multimillonarios. Son trabajadores y económicos: ahorran y ahorran y ahorran. Y lo más importante para ellos es la educación de los hijos”, dice Gilberto Wong. Su padre, recuerda, tenía servicio a domicilio y él mismo caminaba haciendo las entregas en bicicletas.

Hoy en día, los chinos que vienen a Nicaragua, explica Lau, son profesionales, inversionistas y empresarios ricos, que se encuentran trabajando en toda clase de rubros, desde los negocios hasta la política.

Los chinos, la política y el poder

El nombre de Gilberto Wong en realidad no es Gilberto Wong. Ese es solo el nombre que su padre Juan Wong escogió para su vida en Nicaragua; en realidad, sus padres lo bautizaron como Wong Jain Nang, que significa nacido en ultramar, o sea, fuera del territorio chino.

Gilberto Wong es la segunda generación que vive en Nicaragua. Juan Wong era originario de una provincia china cercana a Hong Kong y a los 16 años salió de su país. “La mayoría de chinos que vivían en Nicaragua antes de la revolución, provenían de Cantón, por su cercanía con Hong Kong”, explica su hijo, Gilberto Wong.

Wong llegó a San Francisco, California; después en tren se dirigió hasta Nueva Orleans y de ahí se embarcó en los “banana boats” que viajaban desde Estados Unidos hasta la costa caribe de Nicaragua y Centroamérica.

Una vez en Nicaragua, Juan Wong consiguió trabajo en una pulpería de sus paisanos chinos. En la Costa Caribe era bastante popular, le caía bien a la gente, era carismático y se convirtió en un líder. En 1935, Anastasio Somoza García estaba en campaña presidencial y la comunidad china de Bluefields le preparó un homenaje, pero el presidente de la Asociación china no hablaba español y temblaba de miedo cuando te tocó pronunciar el discurso para el presidente. “Mi padre agarró el discurso y lo dijo, en un restaurante que se llamaba Casablanca que era propiedad de él y otros paisanos. Al día siguiente, el general Somoza García lo mandó a llamar. Mi padre estaba muy nervioso. Y fue para decirle: ‘Me caíste muy bien, me gustaron mucho tus palabras. Yo ando en campaña y necesito un representante que se entienda con todos los chinos, necesito que voten por mí’”, cuenta su hijo, Gilberto Wong.

Poco después Juan Wong se mudó a Managua con su familia y el primer decreto que hizo el general Somoza García fue darle a Wong la ciudadanía nicaragüense. En Managua, Wong puso un supermercado que a costa de trabajo progresó: Supermercados Wong.

Actualmente, uno de los hombres más cercanos al presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, es de ascendencia china. Se trata de Néstor Moncada Lau (conocido como Chema), quien fue agente de la Seguridad del Estado en los años 80 y tiene grandes influencias en la Policía y el Ejército. En 1997, Moncada Lau fue acusado de terrorismo.

Tradiciones chinas

Gilberto Wong asegura que tratan de mantener las tradiciones chinas que heredaron de sus padres y abuelos. Por ejemplo, celebran el año lunar en febrero, cuando hay cambio de luna. Hacen una cena familiar con comida tradicional.

También celebran el 10 de octubre, conocido como el doble 10 o 10-10, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la República de China Taiwán.

Otra actividad que realizan es el 12 de noviembre, por el nacimiento de Sun Yat-sen, el llamado Padre de la patria. En Los Robles, casi frente a la embajada de China Taiwán, hay un parque en honor a él.

El Festival del Medio Otoño Chino también es celebrado en Nicaragua. Se celebra del décimo quinto día del octavo mes del calendario lunar. Debe su nombre a que cae precisamente a mediados de otoño.

En las festividades cocinan comida tradicional china: muchos vegetales y, sobre todo, cerdo.

Para las celebraciones, los miembros de la comunidad china se reúnen en las instalaciones de la Asociación China Nicaragüense, conocida también como la “colonia china”. Hacen bailes típicos y de vez en cuando algunas personas usan los atuendos típicos chinos, que son los qipaos.

El éxodo de 1979

D espués de 1979 hubo una especie de éxodo de chinos en Nicaragua. Pues algunos de ellos habían salido de China después del triunfo del comunismo, a mediados de los años 40 y temían del nuevo gobierno que se instaló en Nicaragua con la caída de la dinastía somocista: el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Gilberto Wong explica que él junto a su familia se fueron exiliados a Miami, porque su padre era una persona muy cercana al general Somoza García y su familia, y temían que los sandinistas les hicieran algo por sus relaciones con el dictador.

La migración china

E l historiador chino nicaragüense Fabio Lau explica que para 1884 se dio la primera y una de las principales migraciones chinas. “Las causas principales de las migraciones fueron sociales, por la descomposición social del gobierno chino y su sistema, durante la dinastía chíng. Había escasez de tierras para cultivar y carencia de oportunidades”, explica un reportaje publicado en la Revista Magazine.

Otros motivos fueron la guerra del opio, conflictos con Francia, Gran Bretaña y las invasiones de Japón.

Fabio Lau también asegura que los chinos buscaban mejores condiciones económicas. Y en aquel entonces Nicaragua estaba prosperando mucho en los negocios como república bananera.

Las burlas de los nicas

Desde pequeños, las personas que tienen ascendencia china en Nicaragua han sido víctimas de burlas. Algunas han sido inofensivas, como llamarle “chino” todo el tiempo como apodo (incluso a los japoneses y coreanos se les llama chinos). “Nos ven como de segunda. No veo que le digan a un gringo: ‘oe, yanqui’”, expresa Gilberto Wong.

Algunos miembros de la comunidad china explican que los nicas se burlan por la fama de sus comidas raras. “Estabas chiquito y de pronto pasaba alguien y te decía: ‘Chino come ratón’”, cuenta Gilberto Wong. También hacían chistes como: “¿Has visto algún cementerio chino? ¿Nunca verdad? Porque al muerto lo hacen chop suey”.

Olga Lucía Baca Jo, por su parte, dice que nunca ha sido víctima de burlas por sus rasgos orientales. Lo único que le molesta es que siempre le hacen la misma pregunta, que si comen ratón o perro, etc.

EN CIFRAS

2000 descendientes de los chinos continentales hay aproximadamente en Nicaragua

250 chinos provenientes de China Taiwán se encuentran actualmente en el país.

200 familias chino nicaragüenses existen aproximadamente