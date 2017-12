Cruzar la vía que lleva a un emprendedor a convertir su idea de negocio en una empresa sólida es quizás el camino más espinoso por el que tienen que cruzar los dueños de negocios. En esa transición se determina el éxito o fracaso. Pero, definir en qué momento ocurre eso aún es incierto.

Especialistas relacionados con el sector, estiman que después de tres años de haber iniciado sus actividades y cuando emprenden el camino del crecimiento, es cuando les toca enfrentar los mayores retos. Este periodo es conocido como “el valle de la muerte”.

Ximena Valle, coordinadora regional de emprendimiento del Centro Regional de la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (Cenpromype), explica que el valle de la muerte es la etapa en que los emprendimientos se quedan sin recursos (financieros o no financieros) que les impiden continuar con su ejecución y por tanto la mayoría desaparecen.

Mientras que Ramón Tejeiro, jefe de asistencia técnica de la Unión Europea para las pymes de la región, define el valle de la muerte como la prueba de fuego para los negocios, además aclaró que no necesariamente ocurre una sola vez en la vida de los negocios, sino varias.

“El valle de la muerte es cuando empiezo a poner dinero encima de la mesa, cuando tengo un prototipo, cuando tengo que moverme en los medios para que la gente conozca (lo que ofrezco) y me quiera comprar, cuando genero ingresos, eso significa realizar una estructura y formalizarme. Es el momento donde quizás van a sacar más dinero del que reciben. Saber dominar esa situación les va a llevar al éxito o fracaso“, apuntó Tejeiro, durante su participación en el foro de innovación y emprendimiento que se realizó en Nicaragua a finales de noviembre.

Una de las muestras de que esa etapa inicial donde solo se invierte y no se obtienen ingresos ha sido superada es cuando los microempresarios comienzan a generar empleos, ya que usualmente en el inicio de todo negocio el emprendedor es el único recurso humano, pero pasados unos años las microempresas contratan de tres a cinco empleados, dice Karla Quiñónez, secretaria de la Red Emprende Nicaragua.

A pesar de que no hay cifras oficiales sobre la vida y muerte de los emprendimientos en el país, fuentes ligadas al sector estiman que de cada diez que surgen cada año solo dos logran mantenerse y crecer a lo largo del tiempo. Esta tendencia es similar en toda América Latina.

Trabajar con metas claras

Tejeiro señaló que el principal problema que existe entre los emprendedores es no focalizar el mercado al que pretenden llegar, porque pueden identificar la necesidad pero no desarrollan la solución correcta, lo que les conlleva al fracaso.

“Yo identifico la necesidad de que todo mundo quiere zapatos preciosos, pero si yo intento hacer zapatos de poca calidad finalmente la necesidad existe pero la solución a esa necesidad no es la buena, he fracasado. Ahora, si diseño bien el producto pero es tan caro que es incomparable por el mercado, también he fracasado”, ejemplificó Tejeiro.

Además señaló que esas situaciones ocurren porque en la mayoría de los países de la región no existe un ecosistema amigable con los emprendedores que los oriente al momento de tomar decisiones sobre el giro de negocio que pretenden desarrollar. También influye el poco o nulo acceso al capital semilla que existe para los emprendimientos.

Valle coincide con Tejeiro en que los emprendimientos pueden caer en el valle de muerte principalmente por la carencia de recursos financieros y por una mala estrategia de marketing. Ambas debilidades les bloquean la posibilidad de crecer y consolidarse.

No existe receta mágica

Para Piedad Aguilar, gerente general de Piel y Arte y directiva de la Red de Mujeres Empresarias (REN), no existe una receta mágica para evitar esta etapa en los negocios. Pero considera que existen decisiones que reducen las posibilidades de desaparecer, entre ellas valorar el tipo de socios que aceptarán, elegir adecuadamente la temporada en la que se realizará el lanzamiento del producto o servicio y autoevaluarse sobre la calidad de lo que ofrecen.

Otros factores que obstaculizan la transición de emprendedor a microempresario son las barreras culturales que existen en la región. “Muchos dicen que en Nicaragua nada funciona, en Dominicana nada funciona, piensan que tienen que migrar para tener éxito y realmente no es así. Las oportunidades siempre están, solo es saber identificarlas y trabajar en ellas”, asegura Patricia Acosta, encargada del departamento de articulación del emprendimiento, del Ministerio de Industrias, Comercio y Mipymes de República Dominicana, que también participó en el foro.

Además, Quiñónez considera que la mayoría de los emprendimientos surgen para resolver problemas económicos y sin que los emprendedores tengan conocimiento de los procesos ni asesoría, esto les impide formalizarse y crecer.

Solo algunos “a medida que se van asesorando dan ese paso (formalizarse) que además de otorgarles legalidad les permite acceder a otros beneficios para sus negocios”, puntualizó.

¿Qué hacer para sobrevivir?

Para superar el valle de la muerte “es necesario que los emprendedores se planteen estrategias como la diversificación de inversiones, innovación constante, responder a una demanda establecida y delimitada (entre mejor conozcan a sus clientes tienen más posibilidades de permanecer en el tiempo)”, sostiene Valle.

Otra estrategia para sobrevivir, según Tejeiro, es buscar capital ángel, es decir padrinos que proporcionan recursos a cambio de acciones en el negocio. Él considera que no siempre es sano endeudarse desde el inicio del negocio con entidades bancarias porque estas cobran altas tasas de interés y establecen condiciones que arriesgan el capital del emprendedor.

Por tanto, el capital ángel compensa los requerimientos de capital inicial que es fundamental que todo emprendedor tenga para soportar las inversiones proyectadas por lo menos durante los primeros cinco meses, dijo Aguilar.

Y añade que “el empresario debe saber hasta cuándo seguir subsidiando al negocio y cuándo detenerse sin sentir que cerrar una empresa es símbolo de fracaso”.

Además, los especialistas coinciden en que junto a los factores económicos y legales, la pasión y dedicación del emprendedor también marcan el futuro de los emprendimientos.

Mejora puntuación en ranking mundial

En el Índice Global de Emprendimiento (IGE) 2018, que publica el Instituto Global de Desarrollo y Emprendimientos (GEDI, siglas en inglés) y que evalúa 137 economías a nivel mundial, dio a Nicaragua un puntaje de 14.7 de una base de cien puntos, mientras que en 2017 cuando evaluaron igual cantidad de países, le había otorgado 12.7 puntos.

Por segundo año consecutivo Nicaragua mantiene las debilidades registradas en cuanto a aceptación de riesgo y la mayor fortaleza del país en cuanto a productos innovadores. También se registran mejorías en innovación de productos, percepción de oportunidades y redes de negocios.

Este índice internacional evalúa la estructura del ecosistema emprendedor del país y los pilares que toma en cuenta son: percepción de oportunidades, habilidades de inicio, aceptación de riesgos, redes de negocios, apoyo cultural, percepción de la oportunidad, capital humano, competitividad, productos innovadores, innovación de procesos, alto crecimiento, internacionalización y capital.

Unificar esfuerzos

Empujar programas en alianza con organismos que apoyan a los emprendedores es la estrategia que empuja desde hace dos años el Gobierno de República Dominicana para garantizar el éxito de los emprendimientos. “Eso nos ayuda a dar ese empuje, para que más cosas surjan y que se logre mejorar el ecosistema para que los emprendedores puedan realizar sus proyectos. También incluimos a empresarios exitosos para que sean mentores porque ellos han vivido en su momento la experiencia de ser emprendedores”, dice Patricia Acosta, encargada del departamento de articulación del emprendimiento, del Ministerio de Industrias, Comercio y Mipymes de República Dominicana.