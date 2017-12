El lanzador nicaragüense JC Ramírez, de los Angelinos de Los Ángeles, se prepara en México de cara a la temporada 2018 de las Grandes Ligas.

Por un motivo muy especial, el abridor se pone en forma junto al prospecto Edgar Arredondo de los Rangers.

Ramírez, de padre cubano, explica cómo se prepara un big leaguer en invierno y a la vez aclara que no está en Culiacán para tirar con los Tomateros.

Lea además: JC Ramírez nombrado el Atleta Profesional del Año en Nicaragua

“Jugué con los Tomateros en el 2015 y pues me gustó el ambiente, asimismo la ciudad. Pues por eso ahora me la paso aquí, para poder prepararme”, confió JC.

“La verdad sí, el pelotero está claro del compromiso que implica ser jugador de las Mayores, sabe que no hay descanso. Termina la temporada lo máximo que puede relajarse es de dos o tres semanas, pero luego hay que reactivarse” añadió.

En 2017, JC ganó 11 encuentros con la escuadra de Mike Sciosia, debutando en el “Show” como abridor y siendo de los mejores en el equipo donde las figuras son Mike Trout y Albert Pujols.

“Ya para en estas fechas, en diciembre, se comienza a lanzar, a soltar el brazo porque se acerca el Spring Trainning. Trato de llegar siempre con un pie adelante, porque la presión es mucha, porque no me gusta ponerme a tono cuando apenas comienza los entrenamientos ”, comentó Ramírez.

Previo a obtener la esplendorosa temporada, JC hizo lo mismo a inicios de diciembre del año pasado, porque el cambio de rol implicaba demasiado riesgo debido a que ponía en jaque su carrera en las Mayores.

También: JC Ramírez: siempre pensé que podía ser abridor en Grandes Ligas

“Abrí juegos en Ligas Menores, no era algo nuevo. Saqué mis cuadernos, vi algunos apuntes. Además de que me gusta preguntar, me apoyé en Ricky Nolasco y Jessie Chávez, ellos me dieron muchos consejos con relación a como tengo que administrarme en los juegos, como por ejemplo, no soltar los cambios de una sola vez, a como lo hacía cuando era relevista”, enfatizó el espigado tirador.

Fuerte lucha en 2018

La lucha es fortísima en el staff de pitcheo de la nómina de los Angelinos, puesto que se han hecho de los servicios del “Babe Ruth” japonés, Shohei Otani, y ya están recuperados Matt Shoemaker y el probable líder de la rotación Garet Richards.

“Solo queda ser consistente en este negocio, porque la consistencia lo es todo en el beisbol de las Grandes Ligas. Los Angelinos han armado tremendo equipo, sé que estamos para más en esta temporada que se viene”, concluyó JC.