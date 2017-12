Autoridades sospechan que hubo mano criminal en el incendio del Mercado Oriental

Las investigaciones continúan por parte de la Policía Nacional en el área siniestrada del Mercado Oriental, donde un voraz incendio consumió cerca de 120 tramos del Galerón de Artesanías y Carnes, la noche del pasado miércoles.

Aunque hasta el momento no se maneja con exactitud qué pudo originarlo, se conoció que tres personas fueron detenidas por la Policía y llevadas bajo investigación a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la noche del jueves.

Las personas que están siendo investigadas por provocar supuestamente el incendio en el Oriental son dos varones y una mujer y, según Carlos Barberena, coordinador de la Brigada de Seguridad de Los Dantos en el Oriental, uno de los detenidos es vigilante del mercado.

“Lo que manejamos es que es un vigilante de noche que se llama Luis y que ponía la luz y una gorda, la tercera persona no sé quién es”, afirmó Barberena.

No obstante, autoridades de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) aseguraron desconocer esta información y esperan los resultados de las investigaciones que realiza la Policía y los bomberos.

“Yo no sé, no me doy cuenta, no sé”, se limitó a contestar vía telefónica Augusto Rivera, gerente de Commema en el Oriental.

Además de estos supuestos implicados en el incendio se suma un nuevo detalle y es que un grupo de comerciantes ha denunciado haber encontrado varios envases de material inflamable cerca de los tramos quemados. De esta información también dijo no tener conocimiento Rivera.

“No sé, yo no me doy cuenta de nada, eso es la Policía y los bomberos tienen que investigar, no sé nada”, dijo Rivera.

Con el incendio del 14 de mayo, que afectó 208 tramos, una persona fue acusada de ser la responsable al realizar conexiones ilegales y tiene una sentencia de siete años de cárcel.

Preocupación en otros mercados

Los últimos dos incendios ocurridos en el Mercado Oriental han despertado la preocupación de los comerciantes de otros populosos centros de compra de Managua, al estar claros que, aunque en menor escala, también hay vulnerabilidad.

Por tal razón es que los comerciantes del Roberto Huembes, Iván Montenegro y Mayoreo revisan las conexiones antes de abrir sus tramos y desconectan los artefactos al finalizar la jornada; además que si ven una anomalía durante el día no la dejan pasar por alto y revisan de inmediato para corregirla.

María Ruiz, que vende comida desde hace diez años en el Huembes, dice que todos los días revisa los tanques de gas butano, las válvulas y las conexiones eléctricas porque quiere evitar un incendio o explosión como la ocurrida el pasado 31 de diciembre en el mismo mercado.

“Todo queda apagado. El tanque de gas queda con trapo mojado y hasta un lampazo remojado le dejo encima”, mencionó Ruiz, creyendo que estas prácticas protegerán aún más si hay una eventual fuga de gas a través de la válvula.

Por otro lado, bomberos y trabajadores de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) refuerzan las inspecciones tramo a tramo y comprueban si los reglamentarios extintores están en perfectas condiciones para que no fallen a la hora de una emergencia.

El pasado jueves se visitó el galerón principal del Huembes y este viernes le tocó al Iván Montenegro, donde según Commema, hay 1,652 tramos y solo en la nave central están ubicadas 33 joyerías y 30 comedores, que manipulan fuego para realizar sus trabajos y por tanto requieren un cuidado especial.

Intensifican inspecciones solo con las tragedias

Según Katherine Cubas, del área de comiderías del Roberto Huembes, los bomberos y Commema intensifican las inspecciones solo después de que ocurren incendios en ese centro de compras o el desordenado Oriental, porque a las semanas siguientes disminuyen las visitas.

Pero igual “yo reviso diario las válvulas y lo demás para que no ocurra una desgracia en el tramo”, aseguró Cubas.

Falta control de estufas

Para evitar desgracias por explosiones de tanques de gas en el Oriental, que ha ocurrido en varias ocasiones, la Corporación Municipal de Mercados de Managua prometió garantizar la ubicación adecuada de las estufas, porque en muchos comedores están en los pasillos o cerca de los tanques. Pero aún se observan comedores que no acatan la orden.

El “universo” del mercado

El Mercado Oriental nació en 1943 con la creación de dos galerones y conforme el paso de los años se ha expandido de forma desordenada en sus cuatro puntos cardinales. Según la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema), su extensión es de 140 manzanas.

Para disminuir su vulnerabilidad, la Alcaldía batalla desde mayo pasado para reordenarlo, pero hay resistencia de parte de los comerciantes.