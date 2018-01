Desde Shakira hasta los Beckham. Los famosos utilizaron las redes sociales para enviar saludos de Año Nuevo a sus fieles seguidores. Además de mostrar cómo se la pasaron en la celebración de fin de año junto a su familia. Aquí las fotos.

“Quiero desearles a todos que sus deseos se hagan realidad y que cada una de sus vida estén llenos de amor y de paz”, expresó la colombiana Shakira.

Por su parte Cristiano Ronaldo compartió un video de la celebración en su tierra natal en Portugal.

La emblemática plaza de Times Square contó también con la presencia de Nick Jonas, que estuvo como animador de la velada.

El actor Hugh Jackman se la pasó en Sidney con sus allegados.

Hoy termina un año muy especial aunque lo mejor, está siempre por llegar #Feliz2018 #MenosRuidoMásMúsica

Today ends a special year although the best is always to come. #Happy2018

Hoje termina um ano muito especial, embora o melhor seja sempre para vir #Feliz2018 pic.twitter.com/UY76uMPbFq

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 31 de diciembre de 2017