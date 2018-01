Panamá fue visitada por Rubén Darío siete veces

Félix Rubén García Sarmiento (Rubén Darío 1867-1916), renovador del lenguaje de la poesía escrita en español, el gran poeta, narrador, cronista y diplomático nicaragüense pasó por Panamá siete veces.

En la tercera visita (julio de 1892), escribió un artículo sobre el fracaso de la construcción del canal por los franceses, que no fue bien recibido por los lectores panameños ofendidos.

En este artículo periodístico se refirió a la suciedad y el desorden hallado en la ciudad; al desamparo de los trabajadores negros despedidos, y al “cementerio de construcciones y osario de maquinarias” que había dejado la fracasada obra.

Santa Claus en Panamá

En diciembre de ese mismo año, de regreso al istmo, escribió sobre Santa Claus en Panamá, y sugiere una intromisión del personaje nórdico de barbas blancas en la cultura centroamericana.

Está claro que, tal como lo expresa la académica panameña Elsie Alvarado de Ricord (1928-2005) en el texto Rubén Darío y su obra poética (1978): “Darío es el poeta de la causa común con los nuevos requerimientos del mundo”.

La construcción del ferrocarril y el canal

Hagamos un ejercicio cronístico situándonos en el siglo XIX. Desde 1821, a partir de la independencia de España, Panamá era, por decisión propia, un departamento colombiano.

Desde mediados de aquel siglo vivió a rajatabla la construcción de un ferrocarril interoceánico y, a la par, la imposición de un tratado entre Colombia y los Estados Unidos para mantener sujeto y libre de disturbios el paso por el istmo del Caribe al Pacífico cuando era el mejor medio para llegar California.

Siguió luego la construcción de un canal por los franceses, pero en 1890 fracasaba aquel intento.

Josefina, (novela realista panameña) de Julio Ardila, publicada en 1903, según mi percepción, fue escrita en ese período, cuando una reducción de la economía golpeaba a los istmeños.

Por otro lado, Colombia (la gran Colombia, en todo el sentido de la palabra grande) se debatía en guerras intestinas que golpearían a Panamá en 1899 durante mil días.

Es alrededor de aquellas contingencias (en 1892) cuando nuestro Darío, el de América, visita la que sería luego la “benjamina” de las repúblicas americanas.

Admirado por poetas

El poeta regresó a Panamá en el siglo XX y fue recibido por Darío Herrera, Guillermo Andreve y Ricardo Miró, entre otros, quienes le dedicaron palabras de enorme admiración.

Rubén Darío falleció en 1916, a dos años de finalizada la construcción del Canal de Panamá (1914) y en plena Primera Guerra Mundial (1914-1918).

En ese mismo año, 1916, tuvieron lugar los primeros Juegos Florales conmemorativos en Panamá de los 300 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, en los que triunfaron Octavio Méndez Pereira y José de la Cruz Herrera con el desarrollo de la pregunta: “¿La conservación del idioma puede influir en el sostenimiento de la independencia nacional?”

En la interrogante estaba la confirmación de una inquietud vital, existente entre aquellos panameños, centroamericanos como Darío, durante aquellos años.

Antes, en 1905, Darío había escrito su Salutación del optimista.

Escuela lleva nombre de Rubén Darío

¿Qué podría añadir a tales palabras? Solo que, en Santiago de Veraguas, en Canto del Llano, en la República de Panamá, hay un centro escolar de Educación General Básica que lleva el nombre de Rubén Darío.

Esta escuela fue fundada muy al principio del siglo XX, y se recuerda en sus archivos que fue solicitado este nombre para el centro escolar porque un familiar del gran poeta nicaragüense vivía en ese distrito de la provincia veragüense.

Libro para nuestra juventud

Harlan Oliva Regidor, nicaragüense y panameño, ha puesto ante mis ojos el sugestivo libro Rubén Darío en Panamá-100 años después…

En las líneas de este prólogo no he adelantado nada acerca de lo que viene. Ya verán los lectores que Oliva Regidor, sin olvidar la enormidad del carácter renovador de la obra de Darío sobre el léxico, la musicalidad, el ritmo, los símbolos, las referencias mitológicas, la belleza, pone un énfasis particular en mostrar al hombre preocupado por los problemas de América y su relación con esta doble cintura del istmo centroamericano.

Es un libro para nuestra juventud. Que sea aprovechado.

* Margarita Vásquez Quirós, directora de la Academia Panameña de la Lengua

Será presentado en Panamá y Miami

Este libro será presentado el próximo jueves 18 de enero en la Academia Panameña de la Lengua, acompañarán al escritor Harlan Oliva Regidor, la académica Margarita Vásquez y Marvin Ortega, embajador de Nicaragua en Panamá.

Y el sábado 27 de enero viajará a Miami. Este mismo día Héctor Darío Pastora, del Movimiento Mundial Dariano, le entregará la medalla Mérito del Centenario de Darío.