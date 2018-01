Estrategia de Donald Trump queda en duda por contactos entre las dos Coreas

La reanudación de los contactos entre las dos Coreas amenaza con debilitar la estrategia de aislamiento del régimen de Pyongyang liderada por el gobierno de Donald Trump, quien se embarcó en una nueva escalada verbal con Kim Jong-Un.

El presidente de Estados Unidos no opta precisamente por declaraciones conciliatorias cuando se trata de referirse al líder norcoreano, al que apodó “Little Rocket Man” (“Hombrecito Cohete”), en el marco del incremento de las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte en los últimos meses.

Lo mostró nuevamente el martes por la noche con un tuit burlón.

“El líder norcoreano Kim Jong-Un dijo que ‘el Botón Nuclear está siempre en su escritorio’. Alguien de ese debilitado y famélico régimen puede por favor informarle que yo también tengo un Botón Nuclear, que es mayor y más poderoso que el suyo y que mi Botón funciona”, escribió.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2018