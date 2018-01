Molestos los 170 comerciantes del Mercado Oriental afectados por el incendio del pasado 27 de diciembre, rechazaron la propuesta de la Alcaldía de Managua de otorgarles créditos para reconstruir sus tramos. Ante esa situación, Reyna Rueda, quien asumirá la Alcaldía de Managua en los próximos días, se comprometió a entregarles veinte láminas de zinc a cada uno de los reclamantes.

“Lo único que queremos pedirles es la compresión de siempre, nosotros una vez que concluyamos la limpieza a finales de este mes (enero), empezamos con la dinámica de entregarles veinte láminas de zinc a cada uno de ustedes”, expresó Rueda.

Por otro lado, la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, anunció este miércoles que la Corporación Municipal de los Mercados de Managua (Commema) eximirá del pago del canon de arrendamiento, por un período de seis meses a los comerciantes afectados para permitirles que se recuperen de las pérdidas.

“Commema les va a otorga un período de seis meses de gracia, no van a pagar el canon de arriendo durante seis meses. Y en esta segunda asamblea (de ayer) también los comerciantes van a estar discutiendo con la Alcaldía de Managua cómo desarrollar su trabajo, para seguir llevando el sustento a sus familias de manera honrada y con la laboriosidad y el espíritu que les caracteriza”, enfatizó Murillo.

Exigieron respuestas

Aunque en ocasiones anteriores las autoridades municipales han aprovechado los incendios en el mercado oriental para intentar reordenar a los comerciantes, esta vez la comuna tuvo que ceder ante la presión de los vendedores, quienes llegaron a la reunión con una sólida posición: no aceptar créditos ni la posibilidad de construirles un galerón.

“Nosotros ya les planteamos la situación el día de ayer (el martes), creo que no tenemos más que comentarles y (a) lo que nosotros venimos ahorita es a que nos comenten ustedes (las autoridades) lo que van a hacer a partir de hoy (ayer miércoles)… ustedes ya saben que en 20 o 15 días nosotros nos vamos a volver a poner (a vender), aunque sea con cuatro palos o una sombrilla”, dijo la comerciante Hilda Gómez.

“Lo que nosotros dijimos ayer (el martes) lo vamos a poner en pie… porque somos madres de hijos que van a ir a clases, somos cabezas de familia y no tenemos con qué darle de comer a nuestras criaturas (hijos), tenemos deudas acá, todos debemos a los bancos porque hemos prestado para llenar y vender en diciembre. Lo que planteamos es darles 20 días para la limpieza y luego ponernos, aunque sea con una sombrilla”, reiteró la vendedora Josefa Guevara.

No creen en promesas y en intermediarios

Por otro lado, los vendedores argumentaron que temen que les pase como a los comerciantes afectados con el incendio del 14 de mayo, quienes aceptaron que la Alcaldía de Managua les construya un galerón y siete meses después siguen esperando, desempleados y llenos de deudas con los bancos.

“Desgraciadamente los pobres (vendedores) están llenos de deudas y ya tienen siete meses sin poder vender, algunos alquilaron en otros lados y se les volvió a quemar (el tramo). Entonces, nosotros no queremos eso”, señaló Gómez.

Además, los vendedores insistieron a las autoridades municipales que la entrega del zinc se realice de forma personal a cada uno de los afectados, ya que no confían en los intermediarios.

“Yo he trabajado con el Frente Sandinista hace años cuando repartíamos y yo solo me quedaba viendo cómo se quedaban con gente porque ‘me caíste bien’, ‘que vos me caíste mal’, ‘que a vos no te voy a dar porque vos hablaste’. Aquí la ley es pareja y estamos pidiendo ayuda para todos los perjudicados”, agregó Gómez.

Según las autoridades municipales, la limpieza en el mercado concluirá a finales de enero.

Realizan inspección en los mercados

La vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, afirmó que ya se realizó una primera inspección en los mercados de Managua.

“El comisionado general (Francisco) Díaz y el compañero Luis Cañas (viceministro de Gobernación) nos informan que van adelante, que ayer (el martes) inspeccionaron 65 tramos y dejaron indicado todo lo que hay que hacer para que esa zona sea segura”, dijo.