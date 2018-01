Activista opositor herido señala al Frente Sandinista de “mandar a matarlo”

Antes de dispararle, los dos hombres le dijeron al joven opositor Carlos Fernando Hernández, herido la noche del martes en San José de Bocay, que andaban una lista para matar a varios trabajadores de la Alcaldía.

“Los sujetos llegaron (a las 8:00 p.m.), me intimidaron y me dijeron que andaban una lista, que andaban haciendo un trabajo especial del Frente (Sandinista), que era pasada de cuentas para varios que trabajaban para la Alcaldía (opositora), que ya estaban pagados, que no les interesaba tanto los reales que yo tuviera ahí, sino que era palmarme”, relató Hernández a LA PRENSA vía telefónica desde la cama del hospital de Jinotega, donde se recupera de las heridas.

“(Me dijeron) que iban a comenzar conmigo, me llevaban de ahí de la caseta de arrastrada, yo pude escapar pero siempre me tiraron. Uno me iba empujando de atrás y otro me iba jalando de la camisa, el que iba atrás me llevaba puesta la pistola en la cabeza y el que iba adelante me iba a dar con un tubo, yo metí las manos y el que llevaba la pistola me disparó”, dijo Hernández.

Hernández trabaja en un puesto de control de la Alcaldía de San José de Bocay donde la Alcaldía cobra impuestos. Esa noche los dos sujetos le robaron 400 córdobas.

La alcaldesa opositora de San José de Bocay, Jeaneth Sobalvarro, exigió a la Policía una investigación imparcial.

También disparan a destacado activista de CxL

Después de dispararle a Hernández, los dos sujetos dispararon a Nixan Zambrano.

Zambrano fue un destacado activista de Ciudadanos por la Libertad (CxL) en la pasada campaña del candidato en San José de Bocay, Erlis Torres, y pieza fundamental del equipo que elaboró un informe sobre el fraude electoral en ese municipio que el excandidato fue a presentar hace dos semanas a congresistas y senadores en Washington.

Zambrano conducía una moto propiedad de Torres la noche del martes y se dirigía de El Cuá hacia San José de Bocay. Lo acompañaba como pasajera Erika Rocha. Al llegar al puesto de control se estacionó y los sujetos inmediatamente les dispararon. Ya para ese entonces, Hernández estaba herido y desmayado a pocos metros.

Torres: cree que ataque es por denunciar fraude

Torres señaló a LA PRENSA que el ataque puede ser un mensaje por haber denunciado el fraude electoral y el robo de la Alcaldía que asegura ganó en las municipales de noviembre de 2017.

Las balas que penetraron en el abdomen de Zambrano, según Torres, le perforaron el intestino, hígado y el colon, lo cual lo mantiene en estado crítico.

Rocha relató a LA PRENSA que al momento que los pistoleros les disparaban ella logró tirarse de la moto en que ambos se transportaban, saliendo ilesa del ataque. “Dios me salvó. Si yo no me he tirado y corrido, fuera una víctima de esos criminales que por gracias de Dios se corrieron en dirección contraria donde yo corrí”, dijo la mujer.

Exigen profesionalismo a la Policía

“Yo solamente le pido a la Policía una investigación profesional y exhaustiva, de lo contrario esto dejará muchas dudas y especulaciones de ese criminal ataque, ya que se trata de dos personas que colaboran muy de cerca conmigo, e incluso Nixan fue uno de los que trabajó en la elaboración del informe de las denuncias de los fraudes que yo presenté en diciembre en Washington”, denunció Torres.

“Esto no puede ser un asalto porque ellos (las víctimas) incluso traían dinero y los asaltantes solo dispararon y luego se corrieron, o sea, que su misión era matar”, denunció Torres.