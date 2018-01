Erlis Torres: “Pasaron de las amenazas a los hechos”

Erlis Torres, ex candidato opositor a la Alcaldía por el municipio de San José de Bocay, en Jinotega, aseguró este jueves a LA PRENSA que teme por su vida, luego del atentado que sufrieran dos activistas políticos y sus cercanos colaboradores entre El Cuá y San José de Bocay.

“A mi me han estado amenazando casi siempre desde que yo comencé hacer esta lucha de las denuncias (del fraude) y muchos allegados del Frente Sandinista me han dicho cuidate, mejor andate, mejor váyase, lo van a matar, lo van asesinar”, denunció Torres.

La noche del martes dos pistoleros encapuchados dispararon contra Carlos Fernando Hernández y Nixon Zambrano, este último fue un destacado activista de Ciudadanos por la Libertad (CxL) en la pasada campaña de Torres, y pieza fundamental del equipo que elaboró un informe sobre el fraude electoral en ese municipio que el excandidato fue a presentar hace dos semanas a congresistas y senadores en Washington.

Torres dijo que hoy jueves en la madrugada Zambrano entró en un estado crítico esta madrugada en el Hospital de Jinotega.

“Yo temo por mi vida…a mí ya me ha tocado salir corriendo de hoteles, donde me han llegado a buscar cuando me ha tocado movilizarme cuando voy a la ciudad (Managua) lo que pasa que yo me lo reservo porque ellos muchas veces hacen el ruido para ver si uno tiene o no miedo, sin embargo, esto (el atentado), yo lo tomo muy en serio porque con esto el mensaje es: estamos pasando de las amenazas a los hechos. Entonces, pienso ¿y ahora qué más viene? Pienso yo que el gobierno debe actuar con responsabilidad y a sí como ellos han averiguado los casos que ellos han querido, que lo hagan ahora y que nos traten de convencer que no es algo con motivaciones políticas “, denunció el ex candidato y político opositor.

Torres dijo a LA PRENSA que denunciará las amenazas y los atentados a sus colaboradores ante los derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Un trabajo especial del Frente Sandinista

Carlos Fernando Hernández, relato a LA PRENSA que los sujetos antes de dispararle le dijeron que andaban una lista para matar a varios trabajadores de la Alcaldía y que comenzarían con el.

“Los sujetos llegaron (a las 8:00 p.m.), me intimidaron y me dijeron que andaban una lista, que andaban haciendo un trabajo especial del Frente (Sandinista), que era pasada de cuentas para varios que trabajaban para la Alcaldía (opositora), que ya estaban pagados, que no les interesaba tanto los reales que yo tuviera ahí, sino que era palmarme”, relató Hernández a LA PRENSA vía telefónica desde la cama del hospital de Jinotega, donde se recupera de las heridas.

Torres por su parte sostiene que su lucha continuará siendo pacífica aunque continuen las amenazas. “Porqué me voy a quedar callado, ahora más razones para seguir luchando porque hay vidas en peligro; es cuando más tenemos que empujarnos y yo le digo a la gente de otros municipios no podemos seguir siendo pasivos ante estas injusticias, ante las barbarie que el Frente está cometiendo porque ellos quisieran que uno se alzara en armas para mandarte al ejército y aniquilarte”, manifestó el opositor.