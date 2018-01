Cuarenta personajes “raros” de la historia de Nicaragua, reunidos por Eddy Kühl

“Enseñar historia a la juventud de una manera más amena” es lo que busca el historiador norteño Eddy Kühl, con la publicación de su nuevo libro Los buenos y los malos en la historia de Nicaragua, editado por Pavsa.

Kühl es del criterio que cuando se presentan textos de orden cronológico su lectura no es atractiva, en su caso dice realizó una selección de personajes “raros” que han dejado sus huellas en la historia del país, tanto en la vida política como cultural.

Este libro de personajes de la historia será presentado el próximo viernes 26 de enero en la Biblioteca de West, Miami. Aarón Tuckler acompañará al escritor. Próximamente será presentado en Matagalpa.

“Estos son sujetos que he escogido para que aparezcan en esta publicación porque los he considerado interesantes, por su aportes al país, positivo o negativos, pero no los califico, sino que dejo que el lector dé su propia opinión”, aclaró el historiador.

Y puso de ejemplo al general José Santos Zelaya, “porque tiene cosas positivas y negativas de su mandato presidencial”, subrayó. Así otros célebres personajes como Bernabé Somoza, Augusto C. Sandino. También describe algo de su entorno social e histórico.

Algunas de estas biografías cuentan con fotos históricas, otras vienen ilustradas con dibujos, entre ellos el militar Trinidad Muñoz, quien fue mandado a matar por el villano estadounidense William Walker. Otros de los villanos que acompañó a Walker fue el Chelón Valle. “Este malandrón se autollamada mariscal”, agrega Kühl.

Personajes inéditos

En el amplio listado —comenta Kühl— también figuran personajes a su criterio “inéditos”, uno de ellos es Manuel Gross, que fue un héroe de Hungría, huyó a Estados Unidos y se hizo ciudadano norteamericano, llegó a Nicaragua y se casó con una joven leonesa de apellido Jerez. “Este Gross es tatarabuelo de la Hope Portocarrero”, señala.

También aparecen otros desconocidos como el leonés Zeferino González (jefe político de Acoyapa) y el chinandegano José Bonilla, dice el escritor.

De la colonia al siglo XX

La selección de estos personajes en el libro inicia con tres personajes de los tiempos de la colonia: el conquistador Pedrarias Dávila, la heroína Rafaela Herrera y el cacique Yarrince.

Entre las mujeres, además de Herrera, figuran la educadora Josefa Toledo, la escultura Edith Grön y la doctora Conchita Palacios.

Tampoco se ha escrito sobre Alejandro Miranda, este fue un telegrafista que combatió en la guerra de los indígenas en Chontales y escribió algunos libros.

La lista incluye además personajes como Louis Schlessinger, Jorgee Choiseul Praslin, Ran Runnels, Burnett Davenport Fry, Charles Frederick Henningsen, y otros más renombrados como Miguel Larreynaga, José Dolores Estrada, Máximo Jerez, y Anastasio Somoza García, entre otros.

Dos poetas incluidos

Este libro cuenta con 15 capítulos, el número diez es dedicado a los poetas, Rubén Darío y Salomón de la Selva.

Sobre por qué no incluyó a otras figuras más recientes del siglo XX, el historiador explicó que no metió “los personajes de la revolución porque ese sería otro tema grande” y que valdría ser publicado en otro texto aparte.

Nombres de cada época

“Eddy extrae nombres de cada época en nuestra historia, generalmente conectados con Las Segovias y, particularmente, con Matagalpa. Un segundo criterio de selección parece ser la necesidad de rescatar del olvido a personajes poco conocidos —Ran Runnels, es un buen ejemplo—, y un tercer criterio parece ser la intención de darle a su libro una cobertura nacional, criterio que respalda la inclusión de Darío y Zelaya, aunque no sean personajes raros, como en el caso de la obra dariana”, explica José Mejía Lacayo, prologuista del libro.

Por su lado Eddy Kühl dice que en su libro Los buenos y los malos en la historia de Nicaragua, figuran cuarenta “raros” de la historia del país.

Entre ellos, el escritor destaca al cacique Yarrince, Frederick Henningsen, William Walker, Ran Runnels, Jorge Choiseul Praslin, Pedrarias Dávila, Bernabé Somoza, Augusto C. Sandino y Edith Grön.

Otros libros publicados

Eddy Kühl también es autor de libros como Jinotega, novia de la montaña (2012), Matagalpa y Metapa: aquellas montañas azules (2007), Matagalpa histórica (2002), Indios matagalpas: lengua, cuentos y leyendas (2006) y Matagalpa y sus gentes (2000), entre otros.

El libro Los buenos y los malos en la historia de Nicaragua está disponible en las librerías de Hispamer y Literato.