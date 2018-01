PGR cobra deudas a exfuncionarios públicos sancionados

La Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua hizo un llamado, al finalizar el año 2017, a los exservidores públicos que tienen deudas pendientes con el Estado a presentarse a esa institución, para hacer arreglos de pagos, de lo contrario ejercerán las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes, para garantizar la restitución al erario público. Adjunto al llamado, el procurador general de la República Hernán Estrada publicó el pliego de glosas y multas administrativas determinadas por la Contraloría General de la República, actualizadas al 27 de noviembre del 2017.

Las glosas muestran el perjuicio económico determinado mediante auditorías contables que los ex funcionarios corruptos supuestamente causaron al Estado y los desembolsos en efectivo de fondos públicos que hicieran los ex servidores públicos sin el correspondiente soporte legal.

Sancionados con glosas

Las glosas por responsabilidad civil son 125 y entre las instituciones perjudicadas están el Ministerio de la Salud, Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), Ministerio de Transporte, Dirección General de Ingresos, el Instituto Nacional Forestal (Inafor), la Dirección General de Aduana, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), entre otras.

Entre la lista de exempleados con supuesta responsabilidad civil está Jesús Martínez Alemán, ex director administrativo de la DGI quien presuntamente causó un daño patrimonial al Estado de 161,720.00 córdobas, por la emisión de cheque No. 439, a favor de Multicambios, para la compra de U$ 1,750.00 dólares que se entregaron al ahora diputado Byrón Jerez Solís, en ese entonces director de la DGI, por asistir al seminario sobre Fortalecimiento Institucional efectuado en la Ciudad de Miami, USA, sin que existiera documentación justificativa.

Otro declarado con responsabilidad civil por las glosas de la CGR es Francisco Télemaco Talavera Siles, Francisco Guzmán Pasos, Jasser Eníque Martínez Montoya, entre otros miembros del CNU por supuestamente pagar 205,283.46 córdobas a Mariano José Vargas, ex secretario técnico de esa entidad bajo el concepto de pago de indemnizaciones por cargo de confianza, de liquidación por 6 meses de salario. Según las glosas dicho pago fue otorgado al margen de lo dispuesto en el Art. 47 del Código del Trabajo, el cual fue aprobado en Acta de Acuerdos, Sesión Nº 23-2004 del 5 de agosto de 2004.

Fausto Carcabelos Molina, ex director general de Telcor supuestamente tiene una deuda de 104,500.02 córdobas por haber recibido ese dinero en concepto de Bono Navideño cuando fungía como director de esa entidad, lo que fue considerado erróneo por tratarse de un beneficio establecido en el Convenio Colectivo únicamente para los trabajadores de Telcor, pero no para el director general.

Durante la Administración del ex presidente de la República Enrique Bolaños, Carcabelo fue director General de Aduanas, Telecomunicaciones y Correos, Telcor, Migración y Extranjería, además de haber ocupado los cargos de viceministro de Hacienda y Crédito Público, Transporte e Infraestructura. En el 2010 fue la última vez que tuvo detenido por supuestamalversación de fondos públicos, pero fue liberado porque no tenía causas pendientes dijo en su momento la juez Ana Justina Molina.

Lo que está ausente en la lista de glosas son resultados de auditorias de la CGR del 2007 a la fecha.

Más exservidores público señalados

Otros exfuncionarios públicos que aparecen en la lista de glosas de la PGR por causar daños económicos al estado son Pedro Solórzano Castillo, ex titular del MTI a quien lo señalan de deber 61,574.63 córdoba, por 19 días de vacaciones de navidad del 2003, aplicados a la liquidación laboral del Licenciado Solórzano Castillo, egreso que carece de justificación, ya que falta la evidencia del trabajo realizado, durante el período de vacaciones programadas por la Dirección de Personal de MTI, dice el resumen del caso. También aclaran que existe demanda interpuesta en su contra.

También está Clemente Francisco Guido Martínez, ex director del Instituto Nicaragüense de Cultura (I.N.C.) con una deuda de 176,388.33 córdobas, por pagar con Tarjetas de Crédito de la Institución, colegiaturas en el Colegio Notre Dame School; gastos operacionales autorizados sin el soporte correspondiente; autorización de pago de gastos de la asociación privada Imabite con fondos del INC; autorización para pago de reparaciones de vehículos, ayudas económicas y financiamiento para el apoyo y patrocinio a beneficiarios relacionados con expresiones culturales, artísticas y otros.

La Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas) es una de las instituciones más saqueadas por faltantes de granos básicos, en una causa adeudan 224,278.80 córdoba por faltante de 1,868.99 quintales de fríjol pinto.