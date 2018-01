Dua Lipa, la cantante de moda

Es considerada una promesa de la música, sus temas suenan en todo el continente europeo y en Latinoamérica. Su nombre, Dua Lipa y es cantante, modelo y compositora británica.

Nació en Londres un 22 de agosto de 1995. Su sencillo Be the One lanzó su carrera a nivel internacional, tras ingresar entre las primeras veinte posiciones en las listas de éxitos musicales en varios países europeos y en Australia. Sin embargo su tema New Rules alcanzó el número uno en las listas.

Su historia en la música tuvo un gran giro cuando participó del Wireless Festival de Londres, conocido por reunir lo mejor de la música electrónica y del pop comercial a nivel mundial. En este evento, realizado en julio de 2016, los críticos vieron de reojo a Dua Lipa, quien captó la atención de los productores de Lana Del Rey con producciones de pop oscuro, como Be The One y Hotter than Hell. Ella deslumbró la apertura de la celebración.

12.01.18 – IDGAF ( bts shot by Pixie Levinson) pic.twitter.com/jLG5Mc7iPj — DUA LIPA (@DUALIPA) 4 de enero de 2018

A pesar de haber crecido escuchando con atención las obras de artistas como David Bowie y Bob Dylan —que su padre Dukagjin Lipa, músico del grupo de rock Oda tocaba en casa—, afirma que Nelly Furtado y Pink son sus mayores fuentes de inspiración musical, de las que se aficionó profundamente cuando era niña.

Por ahora sus temas son mezclados por los DJ, se bailan y hasta se versionan en el concurso de canto Operación Triunfo de España. Dua seguirá cantando, pero los seguidores de la artista son los que decidirán si todo se queda en esto o si va más allá.