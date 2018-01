Opositores heridos por pistoleros exigen a policía investigar

Postrado en una cama del Hospital Victoria Motta de Jinotega se encuentra Carlos Fernando Hernández, uno de los agredidos el pasado martes a manos de desconocidos que, antes de dispararle, le dijeron que era uno de los veinte opositores de una lista que serían asesinados por encargo.

“El delincuente me dijo que iban a matar a varios trabajadores de la Alcaldía, me arrastraron hasta lo más oscuro, no sé quién me disparó, no los conozco, ellos me iban a robar y a matarme mandados por sandinistas”, recuerda Hernández.

Hernández, de 35 años, trabaja en un puesto de control de la Alcaldía de San José de Bocay, donde fue interceptado por dos hombres desconocidos la noche del 2 de enero pasado.

Hernández también agregó que no se trataba de un robo normal, pues es conocido en todo el pueblo que en esta época no se recoge gran cosa en las casetas, pues solo hay salida de café y que este rubro es pagado por las empresas directamente, por lo que no hay mucho movimiento.

“Si es cierto que he trabajado como fiscal en las elecciones, soy solo un trabajador de la Alcaldía, yo soy claro cuando hablo de mi preferencia política: sí soy opositor, nunca he ofendido ni hecho daño a los que no compartan mi opinión, yo lo respeto, no he tenido discusiones con ningún sandinista, yo pienso que decir mi ideología no es un delito, todos tenemos derecho a opinar”, comentó Hernández, mientras se recupera por el disparo que recibió en el hombro derecho.

Para Hernández, el mayor temor es que se involucren con sus familiares, por lo que pide a la Policía que capture a los agresores y que sean procesados justamente.

“Lo que yo gano es un salario mínimo, soy trabajador, tengo un hijo de 12 años y uno de 2 años, tengo mi esposa y ayudo a mi hermano con sus estudios, ninguno de ellos se ha metido en política, no quiero que me los involucren, por eso le pido a la Policía que sin mirar partido haga cumplir la ley”, comentó y a la vez agregó que hizo la denuncia formal del atentado.

Nixan Zambrano

Esa misma noche también fue herido por los mismos sujetos el joven opositor Nixan Zambrano, quien se encuentra en estado crítico. Familiares de Zambrano se han reservado dar entrevistas por el temor de las repercusiones.

“Yo sigo esperando que la Policía haga las investigaciones con profesionalismo, si ellos dicen que tipifican el hecho como equis delito, que esto sea sustentado por pruebas y nos dejen convencidos, porque de lo contrario vamos a seguir especulando y no queremos caer en eso, queremos darle el mérito a la Policía que tiene la capacidad de hacer las cosas”, dijo el candidato opositor Erlis Torres, quien se encuentra apenado por los atentados a la vida de quienes trabajaron en su campaña política el pasado noviembre en San José de Bocay.