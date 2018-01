Opositores de Cusmapa no se juramentan en rechazo al CSE

Tal como lo habían anunciado, los concejales opositores que resultaron de las municipales en San José de Cusmapa, departamento de Madriz, no se juramentaron en rechazo al CSE.

Este viernes el CSE juramentó a concejales de Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Chontales, Matagalpa, Boaco y Río San Juan.

Entre aplausos y gritos de “robo” fueron entregadas las credenciales a los nuevos funcionarios de los departamentos de Boaco, Chontales y Río San Juan. La actividad fue realizada en Juigalpa y presidida por el vicepresidente del CSE, Lumberto Campbell, acompañado por Leandro Delgado, directivo de relación y logística electoral del CSE, y Luis Luna, secretario de actuaciones del CSE.

Erlis Torres recibe su credencial de concejal

A las acreditaciones de alcaldes y concejales de los municipios de Matagalpa se hizo presente Erlis Torres, candidato de CxL en San José de Bocay, quien ha denunciado fraude electoral. “Estoy aquí en un acto de protesta, para hacerles saber que nosotros vamos a seguir dando la lucha”, dijo.

“Como alcalde ganador no voy a dejar sola a mi gente, voy a recibir la credencial, pero no asumiré el cargo porque no fui electo concejal, (sino que) fui electo para alcalde, pero el Frente Sandinista, en contubernio con el CSE, me despojaron claramente de la Alcaldía, lo he demostrado contundentemente”, reveló Torres.

Granada, Carazo, Rivas y Masaya

Los alcaldes y concejales de Granada, Carazo, Rivas y Masaya fueron juramentados en un hotel de la ciudad de Granada, la tarde del jueves, tras una convocatoria inesperada que tomó por sorpresa a todos los involucrados.

Todos los consultados coincidieron en que no recibieron la invitación formal, como debía ser, sino que los llamaron terceras personas pocas horas antes de iniciar el evento.

Marvin Antonio Barrantes Matus, concejal por el PLC en Jinotepe, dijo que recibió una llamada a la 1:00 de la tarde de este jueves, para convocarlo y se encontraba en Managua, haciendo unas diligencias.

“Estaba previsto para el día 10 de enero, pero el Frente Sandinista tomó esta decisión anoche. Varios concejales nuestros no van a poder venir porque nos avisaron a quemarropa”, expresó Barrantes.

(Con la colaboración de Lucía Vargas y Melvin Rodríguez)