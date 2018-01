Comerciantes del Mercado Oriental sospechan que incendio fue provocado

En el mercado Oriental se ha propagado como el fuego la versión de que el populoso centro comercial “está siendo quemado para reordenarlo a la fuerza”. Esta hipótesis surgió a raíz que en los tramos aledaños al incendio se encontraron envases con gas.

“Fue provocado, porque aquí no había luz, tenemos años de no tener luz”, señala Miriam Olivera, comerciante afectada por el siniestro del pasado 27 de diciembre. Entre los comerciantes ha llamado la atención el hallazgo de pequeños envases que al apretarlos desprenden olor a gas o kerosene.

LA PRENSA constató la existencia de los envases en manos de varios comerciantes dueños de tramos, que los muestran de forma temerosa pero piden no ser identificados por temor a represalias.

Aseguran que por lo menos fueron encontrados en diferentes tramos unos 40 envases.

Y aunque aseguran que en su momento informaron sobre el hallazgo a los investigadores de la Policía Nacional, desconocen si estos profundizaron la procedencia de los mismos. Los comerciantes dicen conocer muy poco sobre las pesquisas realizadas.

Algunos de los afectados expresaron que ese tipo de productos no es vendido en el mercado.

Olivera se quejó que el día del incendio “cuando nosotros queríamos sacar nuestras cosas, la Policía le daba prioridad a los ladrones y a nosotros los dueños de tramos más bien nos sacaron. Hay una compañera que se llama Mayra Mora, a quien Los Dantos la agarraron a patadas porque ella no quería que su molino se le quemara”.

El recién juramentado concejal liberal de la Alcaldía de Managua, Carlos Bonilla, expresó que por algunas publicaciones periodísticas ha conocido de esta denuncia, que el lunes analizarán como bancada liberal.

“Es muy preocupante esto (…) nosotros queremos profundizar también este tema”, expresó Bonilla, quien se mostró interesado en abordar a los comerciantes que conocen de este hallazgo.

Preguntas aún sin respuestas

Bonilla dijo que lo primero que harán ante el Concejo Municipal el 15 de enero será introducir una propuesta para que sea contratada una empresa especializada en instalaciones eléctricas que realice un diagnóstico sobre las conexiones eléctricas en el mercado Oriental.

Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, disiente de lo asegurado por Bonilla, pues dijo que la empresa distribuidora y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), como ente regulador, están obligados a realizar la revisión. Además dijo López, están los bomberos, que son quienes autorizan las instalaciones eléctricas nuevas.

No obstante, Olivera dijo que desde mayo pasado cuando ocurrió el otro incendio que destruyó 208 tramos, en ese sector no cuentan con servicio de energía eléctrica.

En los angostos pasillos de los tramos del mercado va de boca en boca de comerciantes y compradores una serie de interrogantes no respondidas después del siniestro. ¿Por qué no se quemó al lado si ahí quedan las estufas encendidas? ¿Por qué si se quemó la oficina de Commema los documentos no se quemaron? ¿Si la zona no tenía luz, cómo se dio el cortocircuito?

Un centro en riesgo

Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, dijo que en el mercado Oriental hay zonas de riesgo que deben modificarse y la Alcaldía debería reordenar y garantizar condiciones adecuadas.

Por su parte, Carlos Bonilla, recién juramentado concejal liberal, indicó que desde antes de ser concejal ha conocido entre los comerciantes la falta de confianza que estos tienen en Commema.

Los comerciantes consideran que las autoridades de Commema solo se encargan de cobrar el impuesto, pero no hay voluntad de reordenarlo, ni los ingresos son utilizados para mejorar sus condiciones.

El mercado Oriental es el más grande e importante de la capital y de Centroamérica, y por tanto, se traduce en mayores ingresos para la comuna. El concejal Bonilla estima que mueve “millones de córdobas y se recauda bastante dinero para la Alcaldía de Managua”.