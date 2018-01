Rosendo Mayorga: “No negocio asuntos políticos”

Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, asegura que Nicaragua está teniendo un avance económico destacable. Ellos, como empresa privada, se han reunido con el Gobierno y con los sindicatos para discutir temas comerciales, económicos y “todo marcha bien”, afirma.

Respecto a las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos, como la Nica Act, Mayorga dice que son los políticos quienes tienen que buscar una solución al conflicto, pero que sin duda, aunque Estados Unidos puede hacer con su dinero lo que quiera, la solución a los problemas políticos de Nicaragua está en Nicaragua.

En esta entrevista Mayorga habla sobre el crecimiento comercial de 2017, la Nica Act, las sanciones a Roberto Rivas y el panorama económico del país.

¿Cómo están las relaciones con Estados Unidos?

En el sector comercial todo excelente, no hay ningún problema. El Cafta está caminando muy bien. No tenemos ningún problema en ese sentido, sigue siendo nuestro principal socio económico. En ese aspecto no tenemos ningún problema y no vemos en el corto plazo ningún problema con nuestras actividades comerciales con Estados Unidos.

¿Y la Nica Act? Eso los afectaría a ustedes.

Pues sí, la Nica Act está ahí en el panorama, en el horizonte. No hay que perderla de vista. Pero insisto, el problema de los nicaragüenses lo tenemos que resolver aquí nosotros los nicaragüenses. Es un problema interno. Los Estados Unidos en ese sentido tienen todo el derecho de hacer con su dinero lo que crean, ellos pueden decidir a quién le prestan. Pero la solución a todos esos problemas que están en el horizonte y que están palpables, la tenemos aquí en Nicaragua. Y aquí es donde tenemos que seguir trabajando constitucionalmente, mantener ese diálogo y ver de qué forma otros sectores abren las puertas para el diálogo y que busquemos los nicaragüenses cómo resolver nuestros problemas.

¿Y qué piensa de las sanciones de Estados Unidos a Roberto Rivas?

En ese sentido el Cosep ya se pronunció al respecto. Lamentablemente se tiene un impacto a mediano y a largo plazo y nos pone en una posición negativa con ese tipo de afectaciones. Es lamentable que Nicaragua lo ponga en el radar internacional. Mejor déjennos tranquilos, que sigamos creciendo, y los problemas los resolvamos los nicaragüenses. Sí, insisto, tenemos que ver cómo los nicaragüenses nos sentamos a dialogar y salir adelante. Nosotros como empresa privada estamos enfrascados en atraer inversiones, crear fuentes de empleo para este país y ese es nuestro trabajo. Nosotros estamos bien enfocados y no pretendemos sacarnos de esa ruta que llevamos. Ahí serán otros sectores: políticos, sociedad civil, en fin, todo mundo, que se pongan de acuerdo de una vez por todas y busquen el diálogo como principal forma de evacuar cualquier situación de Nicaragua.

Entonces ¿Estados Unidos no debería involucrarse en asuntos políticos en Nicaragua?

Yo lo que he dicho es que Estados Unidos tiene el derecho de hacer todo lo que quiera con su dinero. Ellos no se están inmiscuyendo con nuestro dinero. Ahora, con respecto a la solución de todos esos problemas que están en el horizonte, la tenemos nosotros, en Nicaragua.

Y para usted ¿cuál es esa solución?

Definitivamente, ponernos de acuerdo, ver de qué forma darle un chance al diálogo. La prueba es que nosotros como empresa privada, con el diálogo que tenemos con el Gobierno y los sindicatos, mire cómo está creciendo este país, cómo lo tenemos económicamente. ¿Por qué ellos siendo políticos, que es el arte de negociar, no pueden encontrar ese arte de sentarse, negociar y ponerse de acuerdo de una vez por todas? Por eso es que insisto: la solución está aquí en Nicaragua y tenemos que encontrarla.

¿Ustedes han tenido diálogos con el Gobierno sobre este tema de las sanciones de Estados Unidos?

No. De ninguna manera.

¿Lo han buscado?

No. Nuestro diálogo con el Gobierno es estrictamente económico, lo que nosotros hacemos.

Pero en algún momento la tensión política va a afectar este crecimiento económico.

En algún momento, y esperemos que ese día lo sepamos enfrentar y podamos entendernos como nos entendemos en la parte económica, pero eso no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a los políticos ver de qué forma ellos pueden encontrar una salida para el país.

¿Solo a los políticos?

Nuestro rol en la sociedad en este momento es atraer inversiones y crear fuentes de trabajo. El rol de los políticos es entenderse y sacar adelante este país. Pero a mí, si usted me pregunta a mí, Rosendo Mayorga, le digo que ese no es mi rol y que nunca me va a ver sentado en una mesa política, para negociar cuestiones políticas. Usted siempre me va a ver al frente negociando cuestiones económicas, defendiendo a mi gremio comercial y de servicio, las veces que sea necesario que nos sentemos con el Gobierno para negociar mejores formas de atraer inversión y mejores formas de crear fuentes de trabajo o de velar por la buenandanza del comercio en Nicaragua, ahí sí voy a estar yo presente.

¿Cuál va a ser la gota que va a derramar el vaso y va a hacer que el sector económico se siente a hablar con el Gobierno sobre cuestiones políticas?

Prácticamente aquí no hay ninguna gota que va a derramar el vaso por el lado nuestro. La gota que va a derramar el vaso, que ya está derramando el vaso, es la parte política. Hay un dicho que dice: zapatero a tus zapatos. La parte económica y el sector privado estamos pichando nuestro juego y a pruebas nos remitimos: el país está avanzando.

Pero le insisto: el sector económico está bien y el político está mal. En algún momento, los problemas políticos van a fregar el crecimiento económico, mire que está la Nica Act en Estados Unidos. ¿En algún momento el sector económico va a presionar para un diálogo?

Es que en algún momento tenemos que llegar a decirles a estos jugadores: hey, pónganse de acuerdo, que los perjudicados aquí somos todos. Al momento en que lleguemos a un problema político de verdad, en este país los perjudicados no solo van a ser los de la empresa privada. Y los que tienen que llevar la mayor responsabilidad son los del sector político. Nosotros seguimos nuestro camino. La solución está en Nicaragua ¿quién la tiene? No sé, pero está en Nicaragua.

¿Hasta ese momento van a presionar?

Es que no tenemos que esperar ese momento, desde ya habría que buscar esa situación. ¿Por qué vamos a esperar hasta el último momento para platicar cosas que pudiéramos platicar ahora? Hagámoslo. Yo soy prodiálogo. A mí me encantaría que mañana mismo estuviera la sociedad civil, los partidos políticos, todos platicando y que dejen a un lado todos sus egos personales. En lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es que volvamos a un conflicto armado en Nicaragua.

¿Y usted ve que se pueda llegar a un conflicto armado?

La historia nos ha enseñado que esta es la época en que más paz ha habido. Estos últimos años en nuestra historia. Esperemos que mantengamos estos tiempos y que sigamos avanzando en paz.

Bueno, paz relativa.

¿Por qué lo dice?

Porque fuera de Managua hay miembros del Ejército matando personas, niños, y llamándolos delincuentes.

Eso pasa en todas partes del mundo, Nicaragua no es la excepción. Si nos vamos a Estados Unidos mire cuántos policías mataron a gente de color. Hay conflictos que no se deben de dar, pero siempre van a suceder, en todas partes del mundo. ¿Estoy a favor? No, de ninguna manera. Como dice nuestro himno nacional, que ya no se siga derramando sangre de hermanos. Ni se tiña con sangre de hermanos, tu glorioso pendón bicolor. ¿Suceden errores? Hay que enmendarlos. Tampoco podemos decir que se cayó el mundo.

¿Cómo afecta al comercio nicaragüense la imagen políticamente negativa que pueda tener el país internacionalmente?

El capital es lo más cobarde que existe. Es lo primero que emigra cuando un país no está políticamente enfocado, las reglas claras, no hay condiciones de inversión, nos afecta.

¿Aquí no hay indicios de eso?

No, no. Todo lo contrario. Aquí hay indicios de que está viniendo más gente. La gente nos envidia en Centroamérica.

Y hablando de eso, ¿qué tal fue el 2017 para Nicaragua en cuestiones de comercio?

El 2017 fue un año bastante atípico, por decirlo así. Con muchos altos y bajos que no estaban contemplados en nuestro panorama. No lo habíamos descifrado bien.

¿Por qué?

Nosotros veníamos acostumbrados del 2016 de un crecimiento mensual en ventas, más o menos, hasta de un 20 por ciento; 2016 transcurrió un año de lo más tranquilo, sin ningún problema, y obtuvimos un crecimiento de un 8.5 por ciento, lo que es el sector comercio y servicios. En el 2017 empezamos el año bien, con la temporada de útiles escolares. Esa temporada se desarrolló bastante bien, con unos 75 millones más o menos en ventas. Después de eso seguimos hasta el mes de abril que fue la Semana Santa. Hasta esa época las proyecciones iban de acuerdo con lo que se había establecido, con un crecimiento bastante interesante, moderado. Pero ya en el mes de mayo, ya vimos un “detente” en las ventas. No es que dejamos de crecer, seguimos creciendo, pero no con el mismo ritmo con el que veníamos creciendo en 2016. Y ya en el mes de mayo, junio, julio y agosto vimos de que prácticamente el crecimiento era mínimo con respecto al año anterior.

¿Y cuál fue el problema que hubo en esos meses?

Prácticamente hubo una contracción económica. Los economistas dicen que hubo una restricción monetaria, de que el Banco Central hizo unas movidas monetarias para pagos de reservas y que eso contrajo un poco el circulante de la calle. Esas partes técnicas, a nosotros no nos interesan. Lo que a nosotros nos interesa es promover el comercio, seguir creciendo y crear fuentes de empleo en este país. ¿Estábamos preocupados? No, no lo estábamos, porque nunca dejamos de crecer. Se mantuvo el crecimiento, aunque sea mínimo. En el mes de septiembre que empezó la compra gruesa de la mercadería navideña, comenzó a moverse y a coger dinámica el comercio. Y ya en el mes de septiembre, comparado con el mes de septiembre de 2016, prácticamente estaba ya a la par en crecimiento. Así que eso nos tranquilizó un poco. Vino el mes de octubre y noviembre, y fueron unas ventas increíbles las que tuvieron ciertos almacenes y ciertas tiendas. Aquí hubo una tienda por departamento que fue la segunda que más vendió en el istmo centroamericano. Eso vino a entusiasmarnos con que íbamos a terminar el año como lo habíamos establecido. Las ventas de finales de noviembre y diciembre se mantuvieron con la misma dinámica y cerramos el año en positivo, con un crecimiento del 7.6 por ciento, y unas ventas aproximadamente de 2,100 millones de dólares.

¿Normalmente cuál es la mejor temporada del año?

Por supuesto, la mejor temporada para el comercio en Nicaragua es el último trimestre del año, la época navideña. La segunda mejor temporada es Semana Santa y la tercera mejor temporada es la de los útiles escolares. Las tres temporadas de comercio.

Hablamos prácticamente de principio y final de año. ¿A mediados no hay nada?

A mediados de año no hay nada que sea tan impactante. La mayoría de las celebraciones son locales, departamentales. No abarca todo el país, como las otras épocas. El resto se limita a ser fiestas patronales en los departamentos que no influyen, no tiene mayor índice de crecimiento en el comercio. Al menos que suceda, por ejemplo, que en septiembre las fiestas patrias caigan encajonadas con un fin de semana y la gente aproveche esa temporada para salir de vacaciones con su familia. Eso incrementa en alimentos y bebidas.

Comercialmente hablando ¿qué diría usted que fue lo mejor del año pasado?

Para nosotros, hubo situaciones interesantes. Una de ellas, y que nos ha causado regocijo, ha sido la quitada del impuesto patriótico con Colombia. Eso, prácticamente vino a agilizar el comercio y el intercambio con Colombia y ya lo estamos viendo. Y aparte de eso también, hemos visto cómo han venido abriendo diferentes centros comerciales y comercios de trasnacionales y franquicias que han tenido mucho éxito en el país. Tenemos que destacar que ya se empezó la construcción del segundo Wallmart en Nicaragua, que va a estar en Carretera a Masaya. Hay también centros comerciales pequeños que se han inaugurado en diferentes áreas de Managua.

¿Y cuál fue el sector mejor ubicado en el comercio?

Carretera a Masaya. Esa es un área de desarrollo increíble. La tendencia es tirarse más para el lado de Masaya. La prueba está en que los diferentes comercios que van abriendo tiran para esa zona. Se abrió un segundo Pricesmart, viene un segundo Wallmart.

Eso es hablando solo de Managua sí…

Sí, del desarrollo de Managua. Pero no podemos menospreciar lo que es el comercio del norte, de Estelí o el de occidente, en la parte de las cosechas.

¿Y qué área de comercio fue la que mejor se movió?

Depende de la temporada. Pero, prácticamente, si tomamos un producto que tuvo dinamismo todo el año es la parte de alimentos y bebidas. Tuvo un crecimiento bastante interesante respecto al año anterior. Y en la medida en que los otros sectores sigan creciendo, en la medida que siga creciendo el sector turístico, por ejemplo, eso se dispara. Tengo entendido que ahorita para finales de año, la zona suroeste de Nicaragua tuvo bastante afluencia de costarricenses que vinieron a pasar sus vacaciones a este país. También vinieron muchos cruceros. Ese tipo de actividades vienen a promovernos mucho más en las ventas de alimentos y bebidas.

¿Y el área a la que peor le fue?

Es que eso depende de los sectores. La parte de construcción no tuvo el crecimiento que tuvieron el año anterior, pero dicen que este año ya vienen con dinamismo. Pero esto es dinámico. No podés decir: “Hoy mi sector va a ser el bueno y mañana el tuyo el malo”. Hay que ver cómo se conjugan una serie de factores.

¿Qué tanto se puede saber de la salud de una sociedad a través del comercio?

Prácticamente no solo el comercio, sino el crecimiento económico. Uno puede ver que Nicaragua ha venido con un crecimiento económico en promedio de 4. 5 por ciento en los últimos años y eso te da la medida de cómo está creciendo y avanzando el país. Un país con cero crecimiento o con crecimiento negativo: ahí hay un problema. Y ya no digamos con una inflación salvaje o desenfrenada. En Nicaragua no podemos hablar de eso, todo lo contrario. La perspectiva que tenemos es que en 2018 vamos a tener un crecimiento arriba de un 5 por ciento, con respecto al 2017 y sí debemos tener cuidado y observar lo que puede pasar con nuestra inflación. Pero de momento, la Cepal pronostica que Nicaragua va a ser la tercera economía que más va a crecer en el año.

PLANO PERSONAL

Rosendo Mayorga nació el 30 de junio de 1960, en León.

Está casado, tiene cuatro hijos y dos nietos.

Estudió Administración de Empresas en Estados Unidos.

Es católico y asegura que los ateos no existen.

Sus hobbies son cazar y pescar.

Le gusta el beisbol. En Nicaragua, su equipo es los Leones y en Grandes Ligas los Marlins. En basquetbol apoya a los Miami Heats.

Su música favorita es la salsa y también disfruta de bailar.

El cine no le gusta mucho.

En cuestiones de comida, asegura que puede comer cualquier cosa que le pongan en un plato