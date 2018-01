Cartas al Director

Hace 40 años, PJChC

“Su sangre salpica a toda Nicaragua”, así escribió el poeta Pablo Antonio Cuadra el día que mataron al doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Sus cuatro hijos: Carlos, Pedro, Cristiana y Claudia llenos de dolor y coraje rechazaron la ofrenda floral que envió Somoza, la tiraron a la calle en señal de rebeldía y señalamiento al actor intelectual del abominable crimen.

Yo, aunque con pésima redacción, escribí mi sentimiento y cariño al Mártir de las Libertades Públicas. 40 años después pregunto: ¿valió la pena el martirio y sacrificio del doctor Chamorro? Después de Somoza, ¡cualquier cosa! Pésima consigna, grave error; sin desearlo ni esperarlo nos llegó la guerra con 20 mil muertos, la Navidad Roja o matanza de los miskitos, la farsa electoral de 1984 y el crimen o robo más grande de nuestra historia, un 14 de febrero de 1988, se conoció como la desmonetización y curiosamente ningún líder de “oposición” ha criticado o mencionado este hecho. Sellaron la década con la piñata sandinista.

¡La UNO llegó, el miedo acabó! 1990 doña Violeta presidente, un respiro democrático… pero sufrimos, huelgas, tranques armados, asesinatos selectivos, asaltos a bancos, secuestros colectivos también dinamitaron templos católicos. Ortega gobernaba desde abajo y lideraba una oposición terrorista. Llegó el gobierno de Arnoldo Alemán y éste tomo una “sabia” decisión; asociarse con Ortega y tapar su propia corrupción, siempre dijo: “la vergüenza pasa y la comodidad queda en casa”. Este pacto le permitía hacerle la guerra al próximo presidente Enrique Bolaños.

En 2007, gracias al pacto con Alemán, la ayuda de Roberto Rivas contando votos, la bendición del cardenal Obando, más la soberbia de Rizo y Montealegre de no unirse, Ortega regresa al poder. Su declaración de probidad: 250 mil dólares; en pocos años, como por arte de magia se le multiplicó al mil por ciento y parece no muy interesado a entregar el poder. Ahora como socio mayoritario del Cosep impone las reelecciones para que la población no satanice esa palabra. Ahora ya no existe Contraloría, Policía Económica, Corte Suprema de Justicia, museos de la corrupción, los diputados y la Asamblea Nacional también desaparecieron y los líderes de “oposición” solo esperando una migaja del pastel o la señal del dictador para que le legitimen el próximo fraude. Ya cuenta con el aval de la OEA.

Hace 40 años la muerte de un hombre cambió la historia de la nación, se conmemora cada 10 de enero, se aprovecha la fecha para que los nuevos alcaldes y concejales que designó Roberto Rivas en el último fraude electoral asuman sus cargos, ya juramentados como autoridades edilicias comienzan a preparar el terreno para eternizar a Daniel Ortega en el poder. “Cada quien es dueño de su propio miedo”, decía el doctor Chamorro Cardenal. El papa Francisco le dice al mundo: no permitan que el miedo los paralice.

Juntos y con la ayuda de Dios lograremos que Nicaragua vuelva a ser república, así aseguramos que el sacrificio del mártir no fue en vano.

Leopoldo Villalta López.

Misión cumplida

Acabó otro año, finalizó otro proceso electoral municipal y los resultados, como siempre, fueron los esperados: el partido de gobierno, usando nuestros recursos a diestra y siniestra, aprovechando como propaganda cada obra inaugurada y amenazando a cada municipio con quitarle sus derechos si en los mismos no elegían al candidato oficialista, se recetó la mayoría de alcaldías.

Los partidos de “oposición” evidenciaron una vez más su objetivo y usaron estas elecciones como un mero trámite para asegurar su participación en las próximas nacionales, que son las que realmente les generan réditos.

Ningún partido mostró interés en cambiar el rumbo de los municipios por el bienestar de sus habitantes y se enfrascaron en medir fuerzas, en lugar de unirlas, para derrocar al supuesto enemigo en común. Dejaron tan al descubierto el interés por el beneficio partidario que desbarataron todas las alianzas, que se habían formado con tanto patriotismo en los municipios, por no correr en su número de casilla, evidenciando su mezquindad y su absurdo egoísmo, queriendo demostrar ser la segunda fuerza.

En este estúpido juego vimos como varios partidos usaron sucias artimañas para completar las listas de candidatos en cada municipio y correr de manera individual. Caso concreto, en Condega, el PLI prometió un proyecto de solares, para el cual solicitaron sus cédulas a los interesados, quienes luego aparecieron inscritos como candidatos a concejales sin siquiera sospecharlo. Otros como el APRE y el PC participaron en la contienda sin hacer propaganda alguna, es decir sin presentar a la población a sus candidatos; ALN participó con una plancha de candidatos a concejales facilitada por el PLC, una actitud incomprensible para un PLC que se autoproclama como representante de la voluntad de cambio, y que con acciones como estas promovió la desunión. Este partido no respetó la voluntad de las bases, y a última hora cambió candidatos electos democráticamente para colocar a bendecidos por su propietario. Mientras CxL fue claro, y su representante departamental dijo que lo importante era su fortalecimiento con miras al 2021, por lo que no aceptó correr en alianza si esta no se daba en su casilla.

Lo más triste, como siempre, es que las bases de estos partidos son quienes sufren la represión del oficialismo, sufriendo la prisión a manos del poder judicial y la Policía, y muriendo a manos de las turbas locales, sin que hasta el momento los altos dirigentes hayan emprendido acciones legales para buscar justicia.

Misión cumplida propietarios de partidos. Ellos tienen asegurada su participación para el 2021 y, mientras el pueblo no comprenda sus sucias intenciones, seguirán viviendo a costillas del dolor de quienes ponen las víctimas. Algún día su sucio juego acabará y caerán de rodillas ante quienes hoy utilizan.

Francisco Javier Gutiérrez Lagos.

Deseos de año nuevo

Espero que este año 2018 esté lleno de cosas buenas en lo personal, salud y negocios y que Dios siempre esté a su lado como compañero de ruta y permanente consejero; además de amigo.

Como siempre, la vida nos trae un poco de todo, alegrías y sinsabores, pero nosotros somos arquitectos y responsables de nuestro devenir y podemos, muchas veces, aumentar las satisfacciones y aprender a evitar o modificar los sufrimientos con madurez, optimismo y sacrificio, para convertirlos en: armonía familiar, solidaridad con nuestro prójimo y amigos y con estar de “buenas” con nuestro Creador.

¡No esperemos que la felicidad, prosperidad y bienestar nos caigan del cielo, debemos trabajarlas!

Deseo un 2018 durante el cual sus metas sean cumplidas, y, más importante aún, que sean lo más feliz posible dentro de las limitaciones que todos tenemos y que enfrentemos la vida con coraje, y sobre todo con un caudal de realismo y pragmatismo que nos proporcione suficiente optimismo, que nos dé al final del día el grado de felicidad necesario para seguir viviendo como se debe y echándole ganas al futuro.

Tenemos grandes responsabilidades como individuos con nuestras familias, amigos, prójimo, sociedad y país, y debemos en el 2018 enfocar nuestros esfuerzos en mejorar considerablemente nuestro entorno para evitar una posible hecatombe que se ha venido gestando en los últimos años.

Lo anterior es un compromiso ineludible en que todos, sin excepción, debemos de contribuir. ¡Feliz 2018!

Ricardo Serrano Quant.

Legalización de marihuana en California

La legalización del consumo de marihuana en el estado de California puede convertirse en un mal ejemplo para los países latinoamericanos, los que desgraciadamente solo imitamos lo malo y no lo bueno de las potencias generalmente. Como sucedió con Uruguay, que recientemente legalizó también el consumo de la cannabis sativa, aunque se diga que la marihuana tiene propiedades terapéuticas para enfermedades como el asma, la misma produce idiotez y trastornos mentales como la paranoia.

Con la legalización de la marihuana en California habrá más niños que se convertirán en adictos a esta droga blanda, lo que provocará un gran problema para la sociedad, su familia y ellos mismos.

En Matagalpa como en otros sitios de Nicaragua, existen casos en que los padres de familia consumen marihuana al igual que sus hijos, para así mal convertir sus hogares en un infierno.

Salvador Pérez González.