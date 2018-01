Gobierno y empresarios descartan daños a la inversión por sanciones a Rivas y Nica Act

Funcionarios gubernamentales y dirigentes de organizaciones empresariales descartaron que las sanciones aplicadas por Estados Unidos al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y la posible aprobación de la Nica Act entorpezcan la llegada de inversión al país y confían en que este año se alcanzará la ansiada meta de los 1,500 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED).

El delegado presidencial para las inversiones, Álvaro Baltodano, aseguró que “hasta el día de hoy (lunes) en Nicaragua sigue habiendo un fuerte interés” de parte de los empresarios extranjeros por ampliar sus inversiones o establecerse en el país.

“Para darles una idea, en semanas pasadas salieron públicamente, por ejemplo, compras de industrias importantes en manufacturas. Una marca mexicana, que se llama Siete Leguas, adquirió otra empresa de manufactura y las declaraciones son que está comprando para crecer y seguir duplicando la producción que tiene en el país”, aseguró Baltodano al concluir la presentación del séptimo Festival Puro Sabor Nicaragua 2018.

Según Baltodano, esta no es la única empresa de zona franca que ha anunciado que ampliará sus operaciones este año. “Otra empresa asiática está comprando otra empresa y sus anuncios públicos han sido que quieren crecer”, dijo.

Estas se sumarían a las que también han anunciado Walmart y Cargill, lo que permitiría, según el funcionario, alcanzar los ansiados 1,500 millones de dólares en IED que desde hace varios años el Gobierno ha fijado como meta, pero que hasta ahora no ha logrado alcanzar. Las proyecciones de cierre del año pasado, de acuerdo con Baltodano, eran de 1,400 millones de dólares.

Por su parte, el ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, al concluir la presentación de la Guía del Inversionista, repitió en reiteradas ocasiones que “una de las normas del comercio internacional es no mezclar las cosas comerciales con las cosas políticas”.

Zarruk no habla del posible impacto de la Nica Act

Carlos Zarruk Castillo, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de Inversiones ProNicaragua, refirió que no le correspondía a él hablar sobre las repercusiones que podría tener la Nica Act en las metas de captación de IED y se limitó a hablar sobre la presentación de la Guía del Inversionista, Doing Business in Nicaragua 2017-2018.

“Yo preferiría que esa pregunta se la hicieran a nuestras autoridades superiores, yo vine a hablar de inversión y del Doing Business”, contestó Zarruk al consultarle sobre el posible impacto de la Nica Act en las metas de captación de IED.

Amcham descarta efectos de sanciones a Rivas

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Álvaro Rodríguez, tampoco cree que las sanciones establecidas a Rivas y el avance de la Nica Act tengan efectos a corto plazo para las inversiones previstas por Estados Unidos en Nicaragua. Aunque admitió que cualquier tipo de sanción que se establezca crea cierto “nerviosismo en el país”.

“No creo que haya alguna afectación a la inversión, por el momento no existe nada”, resaltó Rodríguez.

Esta posición fue secundada por el gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Mario Arana, quien señaló que la decisión de invertir en un país toma entre dos y tres años, por lo que Nicaragua tendrá tiempo para mejorar las condiciones de institucionalidad que mantengan atractivo al país para la inversión de capital norteamericano.

“Este tipo de ruidos políticos no ayuda en nada a nuestra economía y lo que esperamos es que enfoquemos nuestra agenda con claridad, que nos enfoquemos en la matriz productiva exportadora y hagamos todo lo necesario para que nada nos afecte”, sugirió Arana.

APEN ve otras amenazas

Para Arana existen otros tipos de amenazas para el país, entre ellas la desgravación que contempla el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Van a tener implicaciones para nosotros que pueden ser no tan positivas, por ejemplo, el gran tema de discusión es el de los automóviles; nosotros exportamos arneses, la mayor parte, el 70 por ciento de los arneses van a México, es decir, TLCAN y si nosotros caemos fuera del tratado, pudiéramos caer con riesgos más significativos… tal vez este es más inmediato inclusive”, reveló Arana.

El director de APEN añadió que están a la espera de que se completen las negociaciones del TLCAN porque es un tema importante para los arneses de Nicaragua. Y que se debe poner atención a las sanciones que ha establecido Estados Unidos y que se debe trabajar de lleno en eso.

En cuanto a los efectos que tendría en el país la reforma fiscal estadounidense, que con una reducción de los impuestos busca que las empresas regresen a ese país, Baltodano aseguró que debido a la sinergia que tiene la economía nicaragüense con la estadounidense, no existen indicios de que pueda afectar.

“Hay una simbiosis; a Estados Unidos le interesa nuestro desarrollo y a nosotros nos interesa el desarrollo de ellos. No estamos en una competencia como la que se da entre continentes, porque los continentes hacen su propia sinergia, por ejemplo, China es un país muy grande, tiene su propia sinergia con Vietnam, Camboya y otros países asiáticos, y le venden el producto terminado a Estados Unidos”, sostuvo Baltodano.

En cambio Nicaragua, según Baltodano, le compra a Estados Unidos más del 50 por ciento de los insumos para la manufactura de ropa y en el país, se fabrica ropa y arneses que van a la industria estadounidense, donde Nicaragua es un importante comprador de hilo y telas. “No hay temor, más bien todo lo contrario, si crece la inversión en Estados Unidos va a crecer en Nicaragua también”, destacó.

Evita referirse a Rivas

Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial y asesor en temas de inversión de la Agencia de Promoción de Inversiones (ProNicaragua), evadió a los medios de comunicación cuando le consultaron sobre el posible impacto que pueda tener en la atracción de Inversión Extranjera las sanciones de Estados Unidos al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, y la posible aprobación de la Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocida como Nica Act. Ortega se limitó a repetir: “no tengo ningún comentario”.

