Solicitan ayuda para opositor baleado por pistoleros en San José de Bocay

El activista político opositor Nixan Zambrana, quien sufrió un atentado entre El Cuá y San José de Bocay, será operado hoy nuevamente por segunda vez, luego que los médicos le descubrieran otro orificio en un intestino causado por una bala que lo tiene en estado crítico en el hospital de Jinotega.

Erlis Torres, excandidato a la Alcaldía por San José de Bocay, expresó que Zambrana urge de medicinas que están fuera del alcance de la familia, por lo que han acudido a la solidaridad de otras personas.

Torres, quien no descartó que el ataque tuviera un móvil político por el trabajo de Zambrano durante su campaña y la documentación del fraude, dijo que no han tenido el apoyo de su partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

LA PRENSA consultó a la presidenta de CxL, Kitty Monterrey y manifestó que no tiene certeza de que haya sido un “ataque político” dirigido por los sandinistas.

“No nos podemos pronunciar, porque realmente no nos consta, ni hemos recibido información de quiénes son los responsables. Sería realmente una barbaridad de parte nuestra estar señalando, acusando sin tener certeza”, confió Monterrey.

“Pienso yo que por lo menos el partido debería exigir un esclarecimiento. A mí el partido no me ha dicho nada, más bien yo les mandé a pedir ayuda para el caso de Nixan, pero no me han dicho nada. Yo sinceramente me siento decepcionado. Han venido otras personas a ver a Nixan y al otro muchacho, pero del partido nada”, lamentó Erlis Torres.

Agradece apoyo

Víctor Zambrana, padre del activista político, dijo estar preocupado por el estado en que se encuentra su hijo, pero agradeció el apoyo que han recibido de parte del excandidato a alcalde, Erlis Torres.

“Mi hijo sigue en estado crítico y se le tendrá que realizar una segunda cirugía. Erlis nos está apoyando en estos momentos”, reveló el padre del activista político, atacado por pistoleros el pasado 2 de enero.