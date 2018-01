Supuesto agresor de niño, en Rivas, fue indultado a pesar de que no tuvo juicio

Anastasio Antonio Rojas, acusado por el Ministerio Público de lesiones graves, por presuntamente lanzar un tanque de gas sobre la cabeza de un menor de 12 años, en San Jorge, el 2 de noviembre 2016, recuperó su libertad por segunda ocasión y a pesar de que nunca tuvo juicio, fue beneficiado con un indulto.

LA PRENSA intentó conocer la versión de Rojas y vía telefónica se mostró anuente a contar su historia, pero argumentó que tenía que consultar con su abogado. Por la tarde no volvió a contestar llamadas. Al buscarlo en su casa, una señora dijo que no se encontraba y no sabía a qué hora regresaba.

Puede interesarle: Muere un migrante camerunés en un enfrentamiento con el Ejército en Rivas

Juan Rayo Balmaceda, padre del menor lesionado, dijo estar molesto: “Cómo va a creer usted, que una lesión tan grave a un niño no sea castigada y que hayan pasado 14 meses y ni siquiera le hacen el juicio al acusado y esta es la segunda vez que la Policía de Rivas lo deja libre y nadie me da una explicación, cómo queda libre si no le han hecho el juicio todavía”.

Recordó que una situación similar ocurrió en diciembre del 2016, cuando dejaron libre a Rojas y nadie le dio una explicación.

Indultado

Asegura que hace algunos días fue a solicitar información a la Policía de Rivas y un agente de Auxilio Judicial le confirmó que el acusado había sido indultado, pero que no se preocupara porque el proceso iba a continuar.

El jefe departamental, comisionado mayor Yuri Valle, se limitó a decir que la Policía había capturado a Anastasio Antonio Rojas y lo puso a la orden del Ministerio Público y las autoridades judiciales.

Puede interesarle: Juicio en Rivas se ha pospuesto 14 veces

LA PRENSA quiso obtener la versión del Ministerio Público pero la recepcionista dijo que la fiscal departamental Leyla Ramírez no estaba autorizada para dar entrevistas. También se quiso obtener la versión del juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, Sandro Pereira, pero trabajadores judiciales indicaron que no se encontraba.

“Una fiscal del Ministerio Público lo único que me dijo fue que para el Ministerio Público el acusado está detenido y el proceso continúa, según la Fiscalía, ellos no saben que está libre, porque no tienen ninguna notificación de eso”, detalló Rayo.