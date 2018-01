En marzo y abril el golpe de calor podría alcanzar los 41 grados centígrados

Además de los fuertes vientos que caracterizan a la estación seca, el aumento en la temperatura también es otro factor que no dará tregua en el país, siendo la zona más golpeada el noroccidente de Nicaragua, donde la sensación térmica o golpe de calor podría alcanzar hasta 41 grados centígrados.

Esos datos se podrían registrar durante los meses de marzo y abril, que comprenden el período más caliente, debido a que predomina el fenómeno de las altas presiones, merman los vientos y los cielos lucen despejados, sin nubes.

De acuerdo con Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt, al no contar con vientos y tener un incremento de temperatura es posible que la sensación térmica o las radiaciones solares aumenten. Asimismo, cuando no hay circulación de bandas de vientos el calor que persiste no fluye y se acumula.

Se espera que para la zona de noroccidente-en marzo y abril- la temperatura se mantenga entre 37 a 39 grados centígrados y para la ciudad de Managua entre 36 a 37 grados centígrados, aunque actualmente, la temperatura en el día alcanza entre 31 y 32 grados centígrados.

Años con más calor

Según datos de la Organizacion Meteorológica Mundial (OMM), se prevé que el 2017 entre al grupo de los tres años más cálidos jamás registrados (desde el 2015). El 2017 también se podría considerar como el año más caliente sin que haya una incidencia del fenómeno de El Niño, al que se asocian duras sequías que han azotado a Nicaragua y a Centroamérica.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA), informó que la temperatura para la mayor parte de la superficie de la Tierra y los océanos estuvieron más altas de lo normal durante el año pasado; hecho que había sido un factor decisivo para la formación de intensos huracanes.

El calentamiento que expone la OMM, se percibe en el país, explicó Moreira, pero no con más intensidad, ya que se reciben proporciones, por ende, es probable que la temperatura no sea tan extrema, pero si tiene un grado de impacto.

En la nota publicada en el sitio web de la OMM, en diciembre del 2017, Omar Baddour, funcionario científico prrincipal, expresó que “ (…) lo realmente importante no es la clasificación de un año particular sino la tendencia general a largo plazo del calentamiento seguida desde finales de 1970, especialmente la de este siglo”, y agregó que hay un incremento de fenómenos meteorológicos más extremos.

De acuerdo con Moreira, un factor que podría incidir en que las temperaturas no se perciban tan intensas durante el período seco es el predominio del fenómeno de La Niña en combinación con El Niño neutro.