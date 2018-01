Cuestionan tiranía de Daniel Ortega y represalia opositora

La medida del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, de reducir las transferencias municipales a las Alcaldías donde ganó la oposición y la acción anunciada por Kitty Monterrey, presidenta del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), de que despedirá a los empleados sandinistas que laboran en las Alcaldías que ganó su partido han sido criticadas por actores de la sociedad civil.

A juicio del economista y sociólogo Cirilo Otero, la decisión de Ortega de reducir las transferencias municipales “es terrorismo de Estado”.

“Cuando el Gobierno decide quitar a la comunidad presupuesto, eso se llama terrorismo de Estado”, manifestó el sociólogo.

De acuerdo con Otero, el mandatario ha mantenido como práctica política de represión el castigo o el premio a quienes no apoyan su gestión de gobierno.

El también economista señala que el anuncio de Monterrey de que despedirá a empleados sandinistas “es una acción revanchista” a la decisión de Ortega.

“La respuesta de doña Kitty, diría yo, es un poco vengativa innecesariamente, porque a quienes afectan es a la gente pobre y no precisamente a los hechores del mal comportamiento”, señaló Otero.

Más críticas a ambos

Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos (Cenidh), criticó también a ambos.

“Esa es la situación, que ella (Monterrey) está dando la imagen de ser una persona revanchista. Entonces yo pienso que los opositores deben tomar distancia de los comportamientos dictatoriales que les impone el gobierno de Ortega”, observó Núñez.

La defensora de los derechos humanos dijo que Monterrey no puede ejecutar despidos, aunque ella sea la presidenta del partido que ganó la Alcaldía.

“Ella está reaccionando, pero ella no los puede ejecutar porque ella, aunque sea la presidenta de ese partido, no es el alcalde, por tanto, ella no puede tomar decisión que le compete al alcalde”, dijo Núñez.

La defensora de los derechos humanos calificó de compleja la acción tanto de Ortega como de Monterrey, porque está de por medio el derecho de los trabajadores en su estabilidad laboral.

“Esto es criticable tanto para Ortega como para ella, o sea, como que se juntan la decisión dictatorial de Daniel Ortega de cortarle fondos, como la decisión intempestiva del anuncio de la presidenta del partido (CxL)”, aseguró Núñez.

La reducción del dinero

El municipio de El Cuá tenía proyectado recibir una transferencia municipal de 60,127,939 córdobas en el proyecto de reforma del Presupuesto General 2018. Sin embargo, esta partida fue reducida en la segunda reforma al Presupuesto General 2018, aprobada en diciembre pasado, dejándole a este municipio una partida de 30,000,000 córdobas, es decir, 30,127,939 córdobas menos.

El municipio de San Sebastián de Yalí tenía proyectado recibir 44,302,442 córdobas, pero con la reforma quedó reducido a 25,000,000 córdobas, o sea, 19,302,442 córdobas menos.

El municipio de Murra tenía proyectado recibir 28,937,976 córdobas, pero con la reforma quedó reducido a 14,900,000 córdobas, es decir, 14,037,976 córdobas menos.

El municipio de El Almendro tenía proyectado recibir 27,379,644 córdobas, pero con la reforma quedó reducido a 13,000,000 córdobas, o sea, 14,379,644 córdobas menos.