Gobierno quita al cónsul de Miami y hace cambios de diplomáticos en Venezuela y Honduras

Rosario Murillo, vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, anunció el mediodía de este jueves el cambio de representantes diplomáticos del gobierno en Miami, Venezuela y Honduras.

Murillo informó que en el caso de Miami la Cónsul será Leyla Cisneros Vega en sustitución de Luis Alberto Martínez Noguera, quien según la jefa de gabinete pasó a “otras tareas”, las cuales no especificó.

Durante años, Martínez ha sido cuestionado en su gestión que inició en 2007. Simpatizantes del sandinismo describieron en 2010 que su gestión estaba plagada “de ignorancia y oportunismo”, y en 2014 la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen solicitó una investigación al secretario de Estado acerca de un presunto fraude cometido por este cónsul.

Según publicaciones de LA PRENSA, Martínez Noguera habría cometido fraude contra el gobierno de Estados Unidos al violar la 14 Enmienda de la Constitución de esa nación, Ley de Ciudadanía, al registrar el nacimiento de su hijo como ciudadano estadounidense, cuando la ley establece que los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados en ese país no están sujetos a la jurisdicción del derecho estadounidense

Se siente “ complacido”

Martínez dijo que él solicitó su salida del Gobierno. “Estoy solo aquí, mi familia está allá (en Nicaragua), el niño (su hijo) va creciendo entonces no hay una estabilidad familiar, ya son 11 años que le di al Gobierno aquí y son 30 años de vivir en este país, yo dije que es hora de estar con mi familia y ahora con estos cambios que se hacen siempre en enero, me complacieron con trasladarme a Nicaragua, tanto el presidente como la compañera”, dijo.

Al ser consultado si asumirá otro cargo en el Gobierno de Nicaragua, dijo que su primera tarea será descansar unos tres meses.

“Nosotros los sandinistas somos disciplinados, si el comandante y la compañera me dicen que tome un cargo, tenemos que hacerlo, así somos los soldados y donde nos necesitan ahí estamos”.

Sacan a Leets y esposa de Venezuela

Murillo dijo que Ramón Enrique Leets Castillo, quien fungía como embajador de Venezuela- un país actualmente en crisis-, será “Ministro Consejero” y en su lugar estará Yahoska Calderón Martínez.

Asimismo Betina Rodríguez, esposa de Leets,“está propuesta para Embajadora en República Dominicana”. Murillo aseguró que están esperando la repuesta de los países para hacer los respectivos nombramientos.

Leets es tío de Yadira Leets Marín, esposa del hijo mayor del presidente designado, Rafael Ortega.

Comisionado general en Honduras

Murillo mencionó que el día miércoles 10 de enero, el Comisionado General Juan Ramón Gámez, quien es el nuevo embajador de Honduras, presentó cartas credenciales ante el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, en una ceremonia realizada en la casa presidencial de Honduras.

Gámez fue jefe de la Dirección de Auxilio Judicial en los años en que las detenciones ilegales y la partidarización de la Policía provocaron las críticas a la institución por su subordinación al partido de gobierno y al presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega. Antes de ocupar el cargo en la DAJ, Gámez también ocupó un cargo en la Jefatura de Managua.

“Estuvo en una Ceremonia muy bonita en la Casa Presidencial José Cecilio del Valle, nos envió fotografías que estamos compartiendo, y que fueron compartidas también en la prensa hondureña”, dijo Murillo.

La vicepresidenta designada por el poder electoral adelantó que habrá más cambios diplomáticos, los cuales serán dados a conocer “en la medida que recibamos los beneplácitos de los gobierno dónde estamos proponiendo nuevos hermanos y hermanas como representantes”, explicó.