En Nicaragua: ¿Disputa por mano de obra en el campo?

Pese a que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) asegura que la migración de trabajadores agrícolas hacia Costa Rica ha disminuido, una vez más el sector cafetalero atribuye la caída de parte de la actual cosecha 2017-2018 a la falta de manos para cortarla.

Aunque este año la afectación no fue generalizada como en el ciclo anterior, cuando según el sector se perdieron hasta 200 mil quintales por falta de cortadores, la dificultad para conseguir trabajadores se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los productores.

“El problema de la mano de obra persiste en unas zonas más que en otras, este es un inconveniente que seguimos teniendo, pero también hay que aclarar que el problema de mano de obra no es solo de Nicaragua, sino de todos los países productores de café. En esta cosecha todos los países productores de café enfrentamos dificultades para conseguir cortadores”, asegura Aura Lila Sevilla Kuan, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN).

Según la dirigente, este año Nueva Segovia por su cercanía con Honduras —adonde migran muchos de los cortadores— junto con algunas fincas de Matagalpa fueron las zonas más afectadas por la escasez de cortadores.

La migración es la causa

En cambio Jinotega, donde los trabajadores tienen más estabilidad laboral y oportunidad de ganar más, porque la producción es mayor, no ha reportado caída del grano por falta de cortadores.

Pese a estos señalamientos, recientemente el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, aseguró que en realidad lo que está pasando es que otras actividades se están disputando la mano de obra.

“Parte del análisis que se está haciendo es que ya hay otra realidad sucediendo en el campo nicaragüense y es que ya empezamos a ver, por ejemplo, en el caso de la palma (africana), la producción de la inversión de los primeros proyectos… y la diferencia es que la palma requiere trabajadores todo el año… y el café solo unos meses”, dijo Aguerri a finales de noviembre.

Para Sevilla Kuan, el principal factor que provoca la escasez de trabajadores agrícolas es la migración (ya sea a otras actividades, agrícolas, comerciales o de construcción) a zonas urbanas o a otros países. También incide la llegada de remesas a los hogares y la proliferación de empresas de zona franca.

Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), coincide con Sevilla Kuan en que la escasez de trabajadores agrícolas es un problema grave al que se le debe poner atención y lo atribuye al dinamismo de los diversos sectores que debido a su crecimiento han elevado su demanda de mano de obra.

Además, niega que esta escasez sea provocada por la migración, ya que asegura que el año pasado la migración a Costa Rica cayó en 12.6 por ciento.

“Si la migración cayó el 12.6 por ciento, significa que esa gente se quedó trabajando en Nicaragua, pero tenés sectores que están creciendo mucho y absorben la mano de obra… en cambio el café es muy difícil cosecharlo porque está en la montaña y usualmente el trabajador anda buscando otras alternativas y sostenibilidad en el tiempo. Hoy por hoy buscan un trabajo permanente para todo el año y cuando trabajan en el campo es alrededor de cuatro a seis meses”, afirmó Healy.

Menos pidieron visa, pero más viajaron

Con respecto a la información de Costa Rica, en realidad según datos brindados por el embajador Eduardo Trejos Lalli, el año pasado se redujo el número de solicitudes de visa, pero se emitieron más que el año anterior, lo que fue atribuido por el funcionario a que ahora más personas viajan legalmente y a que la visa tiene una vigencia de noventa días.

Upanic promete aprovechar los avances tecnológicos para encontrar solución a este problema este año.

Por su parte Alex Castillo, secretario de capacitación de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), confirma la caída de parte de la cosecha de café en algunas zonas productivas y atribuye la problemática a los bajos salarios que por ley se pagan en el campo y asegura que el problema se está resolviendo a través de negociaciones directas entre productores y trabajadores.

“Por ejemplo en el arroz tenemos cuadrillas de negociadores de salario y eso es importante, porque la gente logra negociar una mejor paga y mejores condiciones. Además, aunque al final la actividad es la misma muchos siguen viajando a otros países porque encuentran más estabilidad, porque al final esto es un problema de salarios”, afirma Castillo.

Rechaza que salario sea bajo

Pero Sevilla Kuan rechaza que la paga sea la causa. “Este no es un problema de pago ni de condiciones, es que la gente ya no quiere vivir en el campo, se quiere trasladar a las ciudades porque quiere vivir mejor, quiere gozar de los servicios básicos de educación, salud, infraestructura vial que no tiene en el campo”, explica Sevilla Kuan.

Y mientras las organizaciones de productores buscan estrategias para compensar la falta de trabajadores en el campo, el país sigue apostando al crecimiento de la actividad agropecuaria. Upanic empuja un proyecto para introducir el cultivo de café robusta en el occidente del país, mientras este sigue avanzando en municipios de las Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, donde también crece a paso acelerado la siembra de palma africana.

Sevilla Kuan advierte que esta es una situación “preocupante” a la que se le debe prestar atención, ya que la escasez de mano de obra agrícola además de afectar en el futuro las exportaciones de materias primas, puede poner en riesgo, incluso la producción de alimentos para el consumo local.

Construcción

El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Rodrigo Pereira, reconoce que muchos trabajadores agrícolas están siendo absorbidos por la construcción, especialmente en las zonas donde se construyen carreteras.

“Muchos trabajadores que cortaban café están migrando hacia la construcción porque ya sabemos que el salario mínimo de la construcción es el más alto de todos y eso hace que el sector agrícola sufra un impacto con la mano de obra”, admitió Pereira.

Pereira compartió la preocupación de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) en torno a la escasez de mano de obra para levantar las cosechas, pero considera que de alguna manera esto es el reflejo del dinamismo de la economía del país.