Países reaccionan molestos a comentario racista de Donald Trump

El Salvador, Chile, países de África, la ONU y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), reaccionaron molestos este viernes ante las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó el jueves “agujeros de mierda” a El Salvador, Haití y naciones africanas.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “racistas” los comentarios del presidente estadounidense sobre El Salvador y Haití.

“Estos comentarios del presidente de Estados Unidos son sorprendentes y vergonzosos. Lo siento, pero no pueden ser definidos de otra manera que como racistas”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville. “No se puede rechazar un país entero o un continente como agujeros de mierda, cuyas poblaciones enteras, que no son blancas, no serán bienvenidas”, agregó.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, respondió por las redes sociales al exabrupto de Trump, acerca de los inmigrantes de naciones muy pobres que llegan a su país.

“Por qué tenemos a toda esta gente de países de mierda viviendo aquí?”, dijo el mandatario estadounidense durante una reunión en la Casa Blanca con dos senadores que fueron a plantearle un proyecto de ley migratorio que otorgue visas a ciudadanos de países que han sido retirados del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

El Salvador envía carta de protesta

El Gobierno de El Salvador informó que envió una “nota de protesta” a Estados Unidos” por las declaraciones del presidente Donald Trump, en “menoscabo de la dignidad de El Salvador y de otros países”.

“Expreso formalmente una protesta y rechazo enérgicamente ese tipo de expresiones”, añadió el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, en un comunicado oficial.

Martínez reclamó “enérgicamente” al Ejecutivo de Estados Unidos por el insulto que Trump profirió contra el país y que el mandatario admitió “implícitamente” en sus redes sociales. “En el marco de los principios que rigen las relaciones entre los Estados, El Salvador demanda respeto a la dignidad de su noble y valiente pueblo”, indicó el canciller.

Martínez, también explicó que en la nota enviada se le recuerda a Estados Unidos que “fueron compatriotas salvadoreños los que trabajaron en la reconstrucción del Pentágono, después de los lamentables atentados terroristas del 2001”.

Por su parte, el analista político salvadoreño Roberto Cañas, quien alaba la reacción del Ejecutivo al enviar la carta, dijo que las tensiones entre el Gobierno de El Salvador y EE.UU. genere “consecuencias” por la personalidad del presidente Donald Trump.

África indignada

La Unión Africana (UA) condenó estas declaraciones que consideró “hirientes” y “perturbadoras”. “Esto es aún más ofensivo dada la realidad histórica del número de africanos que llegaron a Estados Unidos como esclavos”, declaró Ebba Kalondo, portavoz del presidente de la Comisión de la Unión Africana Moussa Faki.

Sin embargo, Kalondo dijo que Estados Unidos “es un país que representa mucho más que un hombre o una declaración”. Botsuana anunció el viernes que convocó al embajador estadounidense para expresarle su molestia y su canciller Pelonomi Venson-Moitoi dijo en Twitter que la declaración de Trump significa un “golpe punzante” a las relaciones diplomáticas con Washington.

ALBA considera agresión

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) consideró como una “agresión” dicho discurso xenófobo contra El Salvador y Haití.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, se refirió al tema durante la instalación del séptimo consejo político de la ALBA en Caracas, en el que participarán representantes de El Salvador y Haití.

“El Salvador y Haití ayer fueron sujeto de agresión una vez más por parte del presidente Trump, que si bien de alguna manera se trata de retractar, pero en todo caso lo importante para el debate y la discusión es que nosotros sabemos que lo que piensa Donald Trump es aún peor de lo que pudo haber dicho de nuestros hermanos”, dijo Arreaza.

El jefe de la diplomacia de la Revolución Bolivariana aseguró además que las políticas migratorias de Trump “están haciéndole daño” a países del Caribe y América Central, “muchos de los cuales” son miembros de la ALBA.

ONU hace un llamado

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamamiento a respetar “la dignidad” de los refugiados y migrantes en respuesta a los comentarios de Trump.

El portavoz del secretario general, António Guterres, no quiso hacer comentarios específicos sobre las palabras de Trump, pero recordó que el diplomático portugués ha dejado clara su postura en muchas ocasiones, incluido en un discurso que pronunció el jueves.

“Su posición de principio es que la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de los refugiados y migrantes tiene que ser respetada en todas partes”, dijo el portavoz, Stéphane Dujarric.