Narcos lavaron millones de córdobas y miles de dólares en Nicaragua

La agrupación narco denominada Clica, liderada por el salvadoreño Sergio Umaña Salamanca y/o Manuel Luna Salmerón en Nicaragua, logró mover 24.4 millones de córdobas y 678,387 dólares en el país a través de compra de bienes inmuebles, transacciones bancarias y adquisición de bienes muebles, en el período 2015-2017, según informe financiero ofrecido este jueves por el Ministerio Público en el quinto día de juicio contra el presunto marero.

Junto con el salvadoreño son procesados Arturo Epifanio Berríos Ramírez y Wilfredo Álvarez Montano, originarios de la comunidad costera Mechapa, del municipio de El Viejo, Chinandega, zona donde operaba la agrupación, según la Fiscalía. Aunque el informe financiero incluye a otros acusados que aún no han sido capturados.

Entre los acusados prófugos están Harvey Joel Mendoza Blanco, Santiago Gaitán Boláinez, Halder Quiroz Boláinez, Ismael Gaitán Boláinez y Leoncio Mendoza Manzanares, todos originarios de Mechapa e integrantes de la agrupación identificada como la Colonia, con quienes los integrantes de la Clica sostenían enfrentamientos en alta mar por el tumbe o robo de droga.

Según el informe, los investigados con el objeto de encubrir las utilidades producto de las ganancias del narcotráfico compraron bienes muebles e inmuebles, como fincas en Nagarote, casas en León, vehículos, lanchas, ganado, armas de fuego, artículos del hogar y transacciones bancarias que los llevó a acumular riquezas ilícitas en el país.

Por ejemplo, el salvadoreño Umaña adquirió la finca Santa Rosa, ubicada en Nagarote, con un área de 10.8 hectáreas, 22 vaquillas, tres toros, 14 terneros y dos caballos. Todos los animales fueron valorados en 313,600 córdobas, según el Instituto de Protección y Sanidad Animal.

Además, adquirió dos camionetas, dos motocicletas, un camión y un tractor, todo valorado en 1,759,820 córdobas. Mientras en transacciones bancarias hizo 47 movimientos en caja del 2015 al 2017.

En general, el informe de la Policía Económica atribuye al salvadoreño movimientos por 2.8 millones de córdobas y 613,461 dólares de origen desconocido, por tanto ilícitos. El resto de dinero es atribuido a los demás procesados.

No son ilícitos

Sin embargo, Álvaro García, abogado del presunto marero, dijo que el informe no demuestra la ilicitud del dinero. “No demuestra nada, es una simple suma del costo de bienes que hacen ellos, pero no demuestran que el origen es ilícito”, dijo García, quien ha mantenido que su representado es productor y que vino a invertir en Nicaragua.

En el informe también se detalla que las dos lanchas ocupadas en el operativo antinarcótico a la agrupación en julio pasado están valoradas, según la Dirección General de Ingresos (DGI), en 252 mil córdobas.

“El dinero manejado por los investigados no corresponde con la actividad económica declarada y al no encontrarse documentos que soporten la legalidad del dinero, el incremento patrimonial se considera de origen desconocido o no justificado”, se lee en dicho informe.

La prueba fue ofrecida por la Fiscalía como sobrevenida, pues la Policía entregó el informe hasta el 10 de enero de 2018, pero las defensas se opusieron por considerar que no cumplía requisitos, pero el juez Octavio Rothschuh consideró que sí reunía los requisitos y fue admitida.

El judicial dio cinco días a los abogados para que estudien la prueba y ejerzan la defensa.

Cédula nica a salvadoreño

Álvaro García, abogado del presunto marero Sergio Umaña Salamanca, explicó que en el informe financiero su representado sale como ciudadano nicaragüense bajo el nombre de Manuel Luna Salmerón y que su cédula está vigente.

Además, dijo que no sabe de las investigaciones de las autoridades sobre cómo obtuvo la identidad nica del salvadoreño, a pesar de que el mismo procesado fue quien dijo públicamente que la juez Victoria López le ayudó a conseguir dicho documento de identidad. Este señalamiento ha sido negado por la judicial.

Para que el reo Umaña Salamanca obtuviera la cédula nicaragüense, número 081-140282-1000T, primero gestionó la reposición de partida de nacimiento ante el Juzgado Local Civil de Chinandega.

Fecha de Nacimiento: 14 de febrero de 1982, figuran como padres Santos Luna y como madre Paula Salmerón. Las testigos Hilda María Acosta y Rafaela de los Ángeles Mercado Domínguez niegan conocerlo. La gestión se hizo en el 2004.