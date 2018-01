Cartas al Director

La opinión pública es democracia

Ser columnista y/o periodista de opinión es un privilegio que los demás deben valorar. Hoy en día las sociedades están carentes de accesos a mejor sistema educativo, mejor sistema de salud pública, un sistema que permita mayores oportunidades y visibilidad para la gente joven. Ser columnista de opinión tiene como misión crear conciencia colectiva de determinado suceso que se tiene, es común ahora que en redes sociales o en las calles vociferen diferentes sectores críticos, pero sin propuestas.

Latinoamérica ha vivido una transición democrática importante en los últimos cuarenta años, restablecimientos importantes del orden democrático posconflicto, debe ser un ejemplo para poder conocer la historia desde ese ángulo y poder así transmitir a las nuevas generaciones la importancia de promover, preservar y animar a la generación de opinión pública, eso sí, una opinión pública sin confrontar ni difamar sino que publicada con objetividad sin politizaciones, con ánimos de mejorar la política, economía, la cultura, lo educativo, lo social.

Una interpretación sincera de la democracia obliga a la más estricta tolerancia con el criterio ajeno. No debe verse jamás en el crítico un adversario, sino más bien un amigo interesado que habla con recta y sana intención y dice con claridad los errores y defectos que los palaciegos y cortesanos callan, porque la acción de ellos no responde a ningún interés superior, sino más bien al torrente de ambiciones y apetitos que lo impulsa a vivir siempre genuflexo y siempre en actitud de aprobación, aun frente a aquellas cosas que no pueden juzgarse sino como errores.

Nunca un pueblo recibe una lección tan alta de civismo como cuando los hombres de mandos, accesibles a la crítica popular, se deciden a hacer grandes correcciones. Esa consecuencia con la opinión pública, esa permeabilidad para la crítica, determinan el verdadero sentido democrático sin equívocos ni falseamientos. No basta con la proclama constante de que existe libertad, hay que darle un sentido más vigoroso al concepto mostrándose atento a los reclamos de opinión, atendiendo sus demandas, rectificando los errores que ella señala.

El periodismo de opinión constituye una importancia ineludible para el funcionamiento de un Estado, es la rama del periodismo por medio de la cual la opinión del ciudadano que trabaja diariamente por vivir, se mueve, se hace sentir. La democracia tiene muchos elementos, pero uno que de verdad es destacado es la libertad de expresión muchas veces burlada en países latinoamericanos, por ser incómoda a gobernantes de turno.

La crítica constructiva es sana, el primer mundo lo pudo entender desde hace décadas, Latinoamérica debe de ir al encuentro de un verdadero respeto y aceptación de la opinión pública, de los columnistas que hacen la opinión pública en la variedad de temáticas que la sociedad exige.

Andree Cardona.

Dios nos ama infinitamente

Saber que Dios nos ama infinitamente y que entregó a su Hijo único Jesucristo para salvarnos es, no cabe duda, la buena nueva que alegra y da sentido a la vida. Los católicos la conocen y deben comunicarla a los demás en legítima correspondencia de amor y de servicio a los demás.

Es la mejor noticia que se puede dar al mundo y la más importante. Los católicos la valoramos más y mejor, porque nos guía el conocimiento de la Revelación, que nos muestra el verdadero sentido de la vida, que es la santidad personal.

¿Qué es la santidad? Monseñor Escrivá de Balaguer lo decía así: ¿Quieres de verdad ser santo? “Cumple el pequeño deber de cada momento: haz lo que debes y está en lo que haces”.

Parece fácil, pero hace falta querer y esa es la mayor dificultad, porque, querer de verdad, es estar dispuesto a luchar para vencer los obstáculos que se oponen a ella. Para los católicos es más asequible, porque disponen de la fe en Cristo. Y Cristo está siempre dispuesto a ayudar a todos, siempre que quieran alcanzarla, por insuperables que parezcan los obstáculos, o dificultades.

La ignorancia, que tanto mal hace, se cura con el recto conocimiento de las cosas y, sobre todo, de las verdades de la fe.

Siempre me ha admirado esta sentencia de Sócrates que tiene un sentido de eternidad, lo decía así antes de Cristo: “El conocimiento es virtud. Y solo el que sabe, puede hacer el bien”.

La pereza, la dejadez, el deslumbramiento que produce los bienes de este mundo, poder, influencias, dinero, etc., impiden conocer la inmensa dignidad de la persona humana redimida, cuyo destino es la vida eterna y feliz, que Dios quiere para todos sus hijos.

Antonio de Pedro Marquina.

Propuesta sobre rotonda

Recientemente en un video de 3 minutos el doctor David Spencer, pastor general de la Iglesia Hosanna, hizo un anuncio que ha conmovido a miles de nicaragüenses que lo hemos visto; y quien en años pasados sobrevivió contra todo pronóstico humano a un cáncer en el hígado, esta vez da la cara para decirnos que su muerte está pronta.

Hemos conocido el génesis y hoy el anunciado apocalipsis de este gran siervo del Señor que ha logrado trascender los cánones religiosos, y que se alzó con una voz simplemente cristo-céntrica, de inclusión; con un mensaje que al ser oído por un católico, un ateo o un evangélico, necesariamente encontramos un punto de coincidencia y de convencimiento, ya que su prédica ha tenido el don de reforzar los ejes de fe y de humanismo que nos unen.

Aún recordamos en los años noventa, como si estuviese contemplando en una visión celestial, cómo nos relataba la prosperidad que miraba venir para este país, y que esa era la misión que Dios estaba poniendo sobre sus hombros. Nosotros, un tanto escépticos, le manifestábamos que era todo un reto personal y material, pero él nos remarcaba que esa visión era comprensible solo con los ojos de la fe. “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Hebreos 11:1.

Acuñó el doctor Spencer para su sueño, que hoy rebasó con creces, lo que actualmente es el lema de dicha Comunidad de Fe: “Con Dios, lo imposible no existe”.

Ahora con ese breve video nos anuncia su ocaso, con una serenidad que nos consterna, con la dignidad y la convicción de la que todos los que nos llamamos cristianos deberíamos tener frente a lo inevitable que implica el nacer.

Desde este escrito propongo a esta sociedad a la que él se entregó y sirvió sin distingos de religión, clase social o pertenencia política, lo que considero justo: renombrar la actual Rotonda Jean Paul Genie, cercana al sitio donde está fundada la Iglesia Hosanna central, con el nombre de Rotonda David Spencer. De encontrar esta propuesta eco en nuestras autoridades, estaremos honrando a quien dio su vida con un legado fructífero por nuestra Nicaragua, Patria que este norteamericano adoptó como propia, donde reposan los restos de sus amados padres e hijo, por decisión propia, y donde él también desea descansar.

Es justo que al final de sus días, pueda sentir a un pueblo agradecido que sabe dar honor a quien honor merece. Sé que se unirán muchas otras voces dando testimonios de fe que respaldan a este verdadero hombre de Dios, quien con su servicio misionero bendijo y dio consuelo a miles de almas necesitadas de un contundente mensaje de esperanza.

Dios permita que sus ojos puedan ver concretado este merecido homenaje, en el que no propongo elevar su nombre a rango constitucional, ni pretendo entrar en polémica por el cambio nominativo de esta rotonda, pero sí estoy convencido que de darse, estaremos en consonancia con los nuevos tiempos en que vive Nicaragua, que fue el sueño por el que se entregó David Spencer. Y que sería el primer evangélico cuyo nombre quede perennizado en un sitio público.

Enrique Villagra Gutiérrez.