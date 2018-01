Hay brotes de violencia en el Caribe, dice nuevo obispo de la diócesis de Siuna

La región del Caribe Norte ha tenido brotes de violencia grupos armados y pleitos por tierras especialmente en la zona indígena, señaló el Monseñor David Alvin Zywiec Sydor, durante su primera homilía en la diócesis de Siuna, durante su toma de posesión ayer en el auditorio Mama Cheya de URACCAN en Siuna, Caribe Norte.

El obispo David Zywiec tomó posesión como primer obispo de la recién creada diócesis de Siuna, en una misa con más de mil católicos, que llegaron en buses, camionetas, motos, bicicletas, a caballo, para ver a su líder católico. La Conferencia Episcopal, representada por su eminencia Reverendísima, Cardenal Leopoldo Brenes, autoridades civiles y militares de la Costa Caribe y los enviados del Gobierno, Eddy Jackson, ministro de Inpesca y María Emilia Coronel, ministra de Gobernación, enviadas a la toma de posesión realizada este sábado en Siuna Caribe Norte.

El Obispo de la Diócesis de Siuna, durante la homilía habló del mensaje de la palabra de Dios, destacando la sabiduría y la unidad, pero también la evangelización y el desarrollo humano sostenible son las dos cosas que le llama la atención como signo de esperanza.

El religioso habló de lo bueno de la carretera pavimentada de Rio Blanco a Siuna y las líneas del interconectado eléctrico al Caribe, que ojala llegue el interconectado hasta Bilwi, pero también hizo referencia a lo que menciona el Papa Francisco sobre la corrupción, en el que el religioso destacó un dicho popular nicaragüense: “Aprovecha Macario que esto no es diario. Entonces uno puede robar, verdad, pero eso no es bíblico. Entonces hay que ser transparentes y nosotros también en la iglesia, para que la gente tenga confianza en su iglesia, y también en su gobierno”, dijó el obispo.

Diócesis de Siuna atenderá parroquias del Caribe Norte y Sur

La Diócesis de Siuna atenderá los municipios del Caribe Norte Siuna, Rosita, Bonanza, Waslala, Mukukukú, Prinzapolka, Puerto Cabezas y Waspam, mientras en el Caribe Sur, atenderá Bocana de Paiwas, La Cruz de Rio Grande y la Desembocadura de Rio Grande.

Monseñor Fortunatus Nwachukwu, representante del papa Francisco en Nicaragua, dijo que ya está “alistando maletas “, porque en dos semanas se va de Nicaragua, y con ello su misión de haber concluido la división del vicariato de Bluefields, con el apoyo de todos los obispos de Nicaragua.

El representante del Papa Francisco por cinco años en Nicaragua, dijo que no podía terminar su misión en Nicaragua de otra manera. Recuerda que recorrió el Caribe, de este a oeste, de norte a sur, y les dijo a los fieles católicos, si querían la Diócesis y todos dijeron que sí. “Entonces están listos para meterse la mano en el bolsillo, para sacar para apoyar al obispo. No se trata nada más del niño que tiene que esperar que todo venga desde afuera. Ahora son ustedes que tienen que comprometerse y sacar y buscar apoyo en Nicaragua, y ustedes mismos me decían sí” comentó.

“Yo quise dar al Santo Padre evidencias de primera mano. No de que alguien me contó, no de lo que había leído. No porque lo había leído en un medio, sino que quería tocar la realidad en la mano”, comentó.

Monseñor Fortunatus dijo que agradecía al señor la oportunidad de estar en este evento y ver a la Iglesia fundida en un abrazo, que se extiende desde el Pacífico al Atlántico. Mencionó que el proyecto de la división del vicariato de Bluefields no se pudo presentar al santo padre, sin el apoyo de los obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua. “Ustedes tienen que agradecerle a todos sus pastores, a todos los obispos de Nicaragua”, afirmó el monseñor.

