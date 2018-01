Carlos Téller brillante en Venezuela vence a Leones del Caracas

Carlos Téller lanzó el que podría ser el mejor juego de su carrera, al dejar en dos hits y sin anotaciones en 7.2 entradas a los Leones del Caracas, para colocar a su equipo, los Caribes de Anzoátegui, a un paso de la Serie Final en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Los Caribes se impusieron 5-0, con Téller soltando veneno al plato frente a una alineación felina con varios artilleros con experiencia en las Grandes Ligas como Jesús Guzmán -a quien ponchó dos veces-, Gregorio Petit y Trayvon Robinson. El zurdo abanicó a seis bateadores, regaló tres bases y golpeó a uno.

“La confianza es lo más importante y el mánager Omar López y el cuerpo técnico me la han dado, y aunque vine tarde al equipo, me he acoplado muy bien”, apuntó Téller, quien estaba lanzando en Nicaragua con los Gigantes de Rivas antes de viajar a Venezuela a finales de diciembre.

Después de regalar una base por bolas en cada uno de los dos primeros innings, Téller no paró de poner strikes y los bateadores felinos fueron desfilando mansamente, al punto que retiró a 11 en fila entre el cuarto y el séptimo episodio.

Wilfredo Tovar abrió con doble el cuarto inning, pero el nica salió del hoyo dominando a la tanda central, compuesta por Wilfredo Tovar, Jesús Guzmán y Félix Pérez.

En el séptimo, después de dos outs, golpeó a Pérez y Leobaldo Piña le pegó hit, sin embargo retiró a Henry Rodríguez en rola a sus manos.

En el octavo regaló su tercer boleto y cuando ponchó a Robinson para el segundo out y completó 90 picheos, y con la ventaja amplia, el mánager Omar López le quitó la pelota y el nica recibió la ovación de todos en el estadio “Chico” Carrasquel, de Puerto La Cruz.

Inmaculado

Carlos Téller ganó su primer juego con los Caribes y no ha permitido carrera en cuatro juegos y 16.1 entradas desde su aterrizaja en Venezuela, así que tira para 0.00.

Téller se excedió anoche con 7.2 innings de dos hits, tres bases, un golpe y seis ponches.

Anzoátegui está 3 a 1 en la serie ante Caracas, a un paso de la Final.