James Franco habla de su película The Disaster Artist

Con The Disaster Artist, el director James Franco transforma la tragicómica historia real del aspirante a cineasta y el infame forastero de Hollywood Tommy Wiseau —un artista cuya pasión era tan sincera como sus métodos cuestionables— en una celebración de amistad, expresión artística y sueños perseguidos contra probabilidades insuperables. Basado en el best seller de Greg Sestero sobre la creación de la “obra de desastre"” de Tommy, The Room. The Disaster Artist es un hilarante y bienvenido recordatorio de que hay más de una manera de convertirse en una leyenda, y no hay límite para lo que puede lograr cuando no tiene absolutamente ninguna idea de lo que está haciendo.

Dirigida por James Franco, The Disaster Artist está protagonizada por Dave Franco (Neighbors, Now You See Me) como Greg Sestero, James Franco (nominado al Óscar por 127 Hours, TV The Deuce) como Tommy Wiseau, Seth Rogen (Neighbors y Kung Fu Panda filmes) como Sandy Schklair, Alison Brie (Mad Men, GLOW) como Amber, Ari Graynor (Por un buen momento, Call…) como Juliette Danielle, Josh Hutcherson (películas de The Hunger Games) como Philip Haldiman y el nominado al Premio de la Academia Jacki Weaver (Animal Kingdom, Silver Linings Playbook) como Carolyn Minnott.

Aquí una entrevista con James Franco, quien recientemente acaba de ganar un Globo de Oro.

¿Qué fue lo que hizo que Tommy Wiseau quisiera contar su historia?

No fui miembro de la audiencia que vio la película de Tommy, The Room, en un teatro local de Los Ángeles, donde jugó durante varios años. Estaba al tanto de una valla publicitaria para la película, en la que vi la cara de Tommy mirando hacia abajo, con su párpado perezoso y un número de teléfono debajo. Fue algo muy misterioso; no lo identifiqué como una cartelera de película en absoluto. ¿Qué cartelera de película tiene un número de teléfono? Lo que realmente llamó mi atención a Tommy fue el libro The Disaster Artist: My Life Inside The Room, la mejor película mala jamás realizada. Había leído una reseña del libro en The New York Times. Después de leer The Disaster Artist, inmediatamente traté de obtener los derechos de la película porque me encantan las historias de Hollywood, y pensé que esta era una historia de Hollywood diferente a cualquier otra porque es una locura. En la superficie es como una versión contemporánea de la historia de Ed Wood, pero Tommy estaba más loco que Ed. Lo que Tommy hizo con The Room fue increíblemente impracticable, incluyendo disparar en alta definición y 35 milímetros al mismo tiempo, y filmar durante ocho meses en el estacionamiento de una casa alquilada de equipos de cine.

¿Cuál fue tu experiencia al conocer a Tommy?

No conocí a Tommy cara a cara hasta que estuvimos bien en el rodaje. Primero, hablé con él por teléfono para obtener los derechos del libro. Después de leer el libro tuve la impresión de que si a Tommy no le gustaba algo, no escucharía. Con eso en mente, no quería que supiera que estaba considerando interpretarlo en The Disaster Artist y que mi hermano Dave interpretara a Greg Sestero, y ciertamente no antes de que tuviéramos un contrato. Por supuesto, Tommy inmediatamente preguntó: “Entonces, ¿quién me está jugando?”. Dije que no sabía y le pregunté si tenía alguna idea. Fue entonces cuando sugirió por primera vez a Johnny Depp. Me reí, explicando que Johnny es una de las estrellas más importantes. Greg, gracias a Dios, me sugirió que interpretara a Tommy, a lo que le dije: “Bueno, eso es una idea”. Tommy, quien, como mencioné, vio algunas de mis películas, me dijo: “Haces algunas cosas buenas, lo haces”.

The reviews are in: #TheDisasterArtist is pure comedic gold and one of the best movies of the year. Now nominated for two @GoldenGlobes — Best Actor for James Franco, and Best Picture! pic.twitter.com/V9PhluabWY — The Disaster Artist (@DisasterArtist) 12 de diciembre de 2017

Entonces, Tommy no estuvo presente durante la mayor parte de la producción, pero la única contingencia (una gran contingencia) en su contrato fue que se le debe dar un cameo en The Disaster Artist, que tenía que ser el mío… interpretando a Tommy. Obviamente, hubiera sido absurdo hacer la escena juntos. Ahora, todo lo que estaba obligado a hacer era filmar su camafeo y sería libre de cortarlo de la película. Le sugerimos a Tommy que apareciera en una escena diferente, pero él insistió en que su cameo estuviera frente a mí.

¿Cómo llegaste al personaje? ¿Hubo algo en lo que te metiste para capturar a Tommy?

Greg Sestero, quien conoce a Tommy desde hace más de veinte años, fue un recurso increíble. Me contó todo lo que quería saber sobre Tommy, incluso cosas que no estaban en el libro. Greg también proporcionó cintas de audio de Tommy, que se convirtieron en algunas de mis piezas más valiosas de preparación y material de investigación. Tommy tenía la extraña costumbre de grabar absolutamente todas las conversaciones telefónicas que había tenido, que puedes ver que hace su personaje en The Room.

También conduciría por Los Ángeles y registraría sus pensamientos. Eran momentos privados, pero Tommy sabía que los tenía. Fueron invaluables para ayudarme a capturar su voz, patrones de discurso, ambiciones, soledad, todas estas cosas increíbles. Era incluso mejor que un diario, porque captaba toda la emoción detrás de los pensamientos y sentimientos. Escucharía las grabaciones una y otra vez. Escuchar esas cintas y leer el libro me ayudó a relacionarme con Tommy como un soñador. Me recordó que cuando tienes algo que quieres crear y estás escuchando “no”, tienes que dejarlo ir o averiguar cómo hacerlo.

Respeto totalmente a Tommy por hacer su película en sus términos, porque cientos de miles, si no millones, de personas que vienen a Los Ángeles no tienen éxito. Por otro lado, Tommy no fue un gran colaborador en un medio de colaboración. Un giro irónico fue que, incluso después de ser un colaborador difícil y tomar algunas decisiones creativas realmente malas, al final todo salió bien para él con The Room, que es un éxito. La gente todavía lo está mirando, años después de que se hizo. Él es infinitamente fascinante.

¿Tomaste alguna licencia creativa con Tommy y su viaje para hacer The Room o es este un caso donde la verdad es más extraña que la ficción?

No hicimos ningún cambio importante, pero hubo casos en que retomamos las cosas porque la audiencia puede no haber creído lo que estaban viendo. Pero realmente no tuvimos que inventar mucho. Siempre fuimos guiados por la fuente: Tommy.

Un cambio que hicimos fue en una escena cerca del final de la película. Como muchos saben, The Room se ha convertido en un éxito de culto, y ha sido cubierto por los principales medios de comunicación de EE.UU. Pero tardó un tiempo en alcanzar el estatus de culto. En The Disaster Artist truncamos el proceso de comprensión de Tommy y luego aprovechamos el potencial de The Room para convertirlo en un evento. Mostramos que se está convirtiendo en un fenómeno la noche de su estreno.

¿Qué quiere que el público, aquellos familiarizados con The Room y aquellos que nunca lo han visto, se lleve a The Disaster Artist?

Si eres fanático de The Room, descubrirás algunas sorpresas, “Huevos de Pascua”, con los que te divertirás mucho. Pero absolutamente no has tenido que ver The Room para disfrutar The Disaster Artist. Proyectamos la película en un teatro con 1,700 butacas en el festival de San Sebastián, España, donde The Room nunca se había exhibido. La audiencia rugió de risa porque la película es una historia contable sobre el proceso creativo y sobre soñadores y extraños, temas que siempre me han intrigado a mí y a muchos otros.