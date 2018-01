Transferencias municipales crean dos tipos de ciudadanos en Nicaragua

Ronald González nació en El Tortuguero hace 52 años. Dice que en los últimos cinco años, no vio llegar el progreso a su territorio, que de acuerdo a los registros de las transferencias municipales en el período municipal 2013- 2017, fue el penúltimo lugar en la lista de inversión percápita con fondos del tesoro nacional.

Esto lo comprueba con sólo salir a la calle de su casa, la que por falta de pavimento se convierte en una vía pantanosa cuando cae un prolongado aguacero, o al asomarse al parque y ver que está convertido en un basurero, que ni los indigentes se animan a visitar.

“En ningún año hubo mejoría, no hicieron absolutamente nada”, asegura González desde El Tortuguero, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Para él, las inversiones en su municipio debieron priorizar las calles, el parque y los juegos infantiles.

Ronald González, desafortunadamente, es parte de lo que se podría denominar como ciudadanos castigados, aquellos que por vivir en municipios que por factores geográficos, políticos o por su pobre impacto en la economía del país, no son priorizados por las inversiones aprobadas desde Managua. (Ver infografía).

Un análisis del comportamiento de las transferencias municipales con fondos del Presupuesto General de la República durante el período municipal 2013-2017 hecho por la LAPRENSA, reveló una diferencia de 54,212 córdobas entre el municipio que más gasto per cápita registró en el país (San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan), con el que registró el menor gasto per cápita (Waspam, Región Autónoma del Caribe Norte), en los últimos cinco años.

Lea también: Autonomía de alcaldías de Nicaragua es una ficción

“Cuando la ley 466 (Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua) nace, se toman en cuenta las capacidades de los municipios. Lo que tienen de capacidad para recaudar, más las transferencias, esa es la capacidad de un municipio, que se reflejará en el per cápita”, recordó el municipalista Gilberto Lindo.

Transferencias municipales crean desigualdad y dependencia

Desigualdad y dependencia, son las características que refleja el monto que cada nicaragüense recibe anualmente del Estado para cubrir los gastos en cada una de las 153 alcaldías del país.

En el período municipal 2013- 2017, en cada habitante de Managua se gastaron 1,623.65 córdobas, en concepto de transferencia municipal. Este monto los convirtió en los ciudadanos con la menor transferencia municipal per cápita recibida durante estos últimos cinco años, detallan los reportes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicados en el sitio web Transferencias e Información Municipal (Transmuni).

Además: 14 Alcaldías con 45 millones de córdobas menos en sus prespuestos

En el extremo opuesto se ubicaron los habitantes de San Juan de Nicaragua (Río San Juan), que en el periodo de referencia, recibieron un total 47,741.29 córdobas cada uno. Esto, a pesar de estar junto a Managua, dentro de la lista de las quince municipalidades con mayor recaudación per cápita en Nicaragua. La alcaldía de San Juan de Nicaragua generó entre 2013- 2017 un total de 10,683.12 córdobas en recaudación per cápita.

Transferencias municipales no se definen por capacidad recaudatoria

En cambio, Waspam y otros nueve municipios que integran la lista de las municipalidades con menos capacidad recaudatoria, no figuran dentro de los diez más favorecidos por las transferencias municipales. Entre 2013 y 2017 la alcaldía de Waspam solo generó 431.66 córdobas por cada uno de sus habitantes. En ese lapso, recibió en transferencias totales 3,780.44 córdobas por cada uno de ellos, monto lejano a los 47,741.29 córdobas que se le asignaron a los de San Juan de Nicaragua.

Esta brecha en la distribución de al menos el 10 por ciento de los ingresos tributarios que incluye el Presupuesto General de la República, es provocada entre otras cosas por la reforma a la Ley 466, Ley de Transferencias Municipales aprobada en 2013.

Lea Además: Alcaldías pobres dan un cuatro por ciento de su presupuesto para el Polideportivo

“La Ley 466 establecía la ponderación de cuatro criterios: equidad fiscal, eficiencia en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), población y ejecución de transferencias, cada uno recibía una ponderación de 25 por ciento”, detalla Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Los pobres no son prioridad

Ser el municipio con el menor ingreso per cápita de Nicaragua y depender en el noventa por ciento de las transferencia municipales, no ha sido suficiente para que el Gobierno central destine más recursos al municipio de Waspam, ya que esta localidad se encuentra entre los 30 municipios que menos dinero del Gobierno reciben.

Es por tal motivo que el sociólogo y economista, Oscar René Vargas, considera que al momento de distribuir las transferencias municipales el Gobierno no está “tomando en cuenta el grado de desarrollo de cada municipio” y que a través de esta vía se está haciendo muy poco para disminuir la pobreza en el país.

“En el Caribe aún en las (alcaldías) del Frente (Sandinista) no invirtieron en los últimos años, esto lo que implica es que a parte del criterio político, que puede ser válido, (predomina) el criterio de cómo ven el desarrollo. El desarrollo no está previsto para la Costa (Caribe) como un lugar estratégico. Hasta ahora están haciendo una carretera y hay que preguntarse cuál es el objetivo porque en el Caribe Sur hay grandes extensiones de cultivo de palma africana, y en el Caribe Norte está la parte minera y Bosawas”, señaló el sociólogo.

De igual forma, el especialista apuntó “tampoco es que hayan grandes inversiones per cápita en otros municipios. Estamos hablando de que hay cerca de cien municipios en los que se invierte menos de 15,000 córdobas por persona, y todos estos son municipios pobres, porque estamos hablando de San Miguelito, Palacagüina, San José de los Remates, San Juan del Río Coco y siempre siguen siendo los más vulnerables”.

Managua está dentro de las diez municipalidades que más ingresos per cápita genera en todo el país, eso no significa que recibe la menor cantidad de transferencia municipal. Por ser el municipio más poblado del país, con 1.04 millones de habitantes al 2016, se lleva el monto más alto en transferencias municipales recibidas (1,692,879.679 millones de córdobas) en el período municipal 2013-2017.

Costa Caribe relegada

En los municipios de la Costa Caribe es donde el Gobierno gastó menos dinero en los últimos cinco años, por lo que el sociólogo considera que en esta distribución de la transferencias para el Caribe han predominado dos factores importantes: El histórico y el político reciente”.

“Yo veo que en la filosofía de la clase dominante de Nicaragua históricamente ha habido una visión Pacífico Céntrica donde el Pacífico es lo más importante. Es decir que las mayores inversiones en infraestructuras están concentradas en el Pacífico y el Atlántico ha sido una zona olvidada, la prueba está en que el Caribe se incorporó a Nicaragua hace más de cien años y hasta ahora están haciendo una carretera”, indicó Vargas.