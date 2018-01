Conexiones eléctricas ilegales fuera de control en los mercados

En el mercado Oriental todos los comerciantes tienen luz a pesar que la red de distribución no tiene cobertura en todo el mercado. Y aunque las conexiones ilegales son de conocimiento público, no se actúa “porque no es fácil llevar la energía, sobre todo por la resistencia de los comerciantes”, asegura Esmeralda Soto, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes de Nicaragua (Amunic). Soto señala que debido a que el número de comerciantes ha incrementado en el mercado, así también las conexiones eléctricas ilegales, por lo cual estima que hay un setenta por ciento de comerciantes conectados a la red eléctrica ilegalmente.

Gilberto Lindo, especialista en municipalismo, explica que la Alcaldía de Managua está incumpliendo con la ley de municipios, al no legalizar el servicio eléctrico de los mercados, considerado de carácter obligatorio.

“La ley (40 y 261, Ley de Municipios y sus Reformas) establece este servicio como de obligatorio cumplimiento, esto para el municipio debe ser una prioridad, esto quiere decir que el municipio está incurriendo en una falta legal grave al no autorizar esos servicios de obligatorio cumplimiento” sostuvo Lindo.

Lea: Inicia el traslado de los estudiantes del Rucfa al recinto central de la UNAN-Managua

Soto recordó que hace cinco años Amunic había acordado con la distribuidora de energía legalizar a 365 comerciantes que están ubicados desde el sector del Gancho de Caminos hacia el lago, donde venden vaho. Sin embargo a pesar que algunos comerciantes hasta dinero aportaron sumando 140 mil córdobas, el proyecto nunca se hizo porque otra parte de los comerciantes se opuso a dar acceso a las cuadrillas de la distribuidora.

Asimismo dijo que: “no culpa a nadie más que a los comerciantes”, pues aunque ella es parte del grupo, asegura que mientras no haya disposición de ellos, jamás habrá orden en el centro de compras considerado el más grande de Centroamérica.

“Pero por uno la pagan todos, y como los comerciantes necesitan el servicio, le pagan a los vigilantes para que en la noche le hagan las conexiones eléctricas”, dijo Soto.

Pero no solo se trata de pagarle por conectarlos ilegalmente, prácticamente los comerciantes hacen un contrato, pues mensualmente tiene que pagar un cuota, según la negociación que hagan con la persona.

Distribuidora no quiere invertir en conexiones eléctricas

Juan Carlos López, Coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC) dijo que hay que exigirle a la distribuidora que cumpla con legalizar a los comerciantes.

“El problema ha sido que la distribuidora de energía Disnorte-Dissur no quiere invertir y los usuarios se han acomodado en la ilegalidad porque el vecino les da energía o porque fueron a solicitar el servicio y la empresa nunca les dio respuesta”, dijo López.

Lea además:Comerciantes denuncian a Disnorte-Dissur

Indicó que esto hace que la vulnerabilidad aumente en este lugar, porque los comerciantes difícilmente tienen acceso a seguros.

Adentro es una mafia

Gilberto Lindo, especialista en municipalismo considera que a la alcaldía lo que le interesa es el protagonismo, de manera que solo atienda la cara del municipio y lo que les interesa.

“Esto funciona de apaga fuego la municipalidad, ellos no atienden este problema, solo cuando les interesa, ellos quiere tener un impacto visual, pero los problemas de fondo no se han resuelto, hay comerciantes que manejan el mercado, todo dentro del mercado Oriental es una mafia, que todos conocen pero no se hace nada” señaló Lindo.

Una persona procesada

Aunque todas personas que realizan este servicio pueden ser procesada por aprovechamiento ilícito de fluido eléctrico, muchas personas lo hacen sin temor alguno, a pesar que con el incendio que ocurrió el 14 de mayo de 2017, se acusó y condenó a una persona por esta causa.

Con el incendio del 27 de diciembre del año pasado, también se encuentra detenida varias personas en calidad de investigados.