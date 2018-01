Dos no-hitters y tres equipos invictos en el Nacional de beisbol Infantil A

Chontales y Managua B reforzaron sus aspiraciones por meterse en las semifinales del Campeonato Nacional de Beisbol Infantil A de Managua, con un juego sin hit ni carrera, cada uno.

Chontales blanqueó 8-0 a Matagalpa en el estadio de Enel Central, con un dominio abrumador en la colina de Joshman Jorge (3.1 entradas), Oswaldo Blanco (0.2 innings) y Ariel Rocha (3.0 episodios), quienes se combinaron para forjar un no hit no run. William Otero dirigió la ofensiva al irse de 5-4 con dos triples, dos anotadas y dos remolques.

En tanto, Managua B le tiró el doble cero a Río San Juan, venciéndolos 10-0 en cuatro entradas. Fernando Huembes lanzó 3.2 innings y Robert Maltés llegó a sacar el último out para ser parte del no hitter.

Esa fue la reacción de Managua B, luego que a primera hora fueron superados 5-0 por Rivas, quienes con Gean López en la loma, llegaron a cuatro victorias sin derrotas, para encabezar el grupo B. El segundo equipo capitalino es sublíder con 3 y 1.

Managua A es el puntero del grupo A, tras superar 4-2 a Jinotega. Ganó Giovanny Murillo y salvó Juan Diego Holmann.

El Triángulo Minero es el otro invicto con 3 y 0, tras noquear 19-6 a Nueva Segovia. Olvin Vanegas fue el ganador, mientras que Leyman Hernández anotó cuatro carreras y empujó dos, y Elmer Díaz anotó tres y produjo tres.

Managua A y el Triángulo inero se verán las caras el jueves por la cima.

En el C hay una batalla a muerte. Masaya, Chontales y la RACCN tienen balance de 2-1, pero Granada, Matagalpa y Carazo con 1-2 aún pelean.

La RACCN derrotó 8-1 a Carazo, con Ralph Crawford y Dielsin Mendoza combinándose para tirar para un hit. Gibshon Pinner bateó de 4-4.

Chinandega derrotó 9-3 a Madriz con el tercer jonrón de Cristopher Paniagua.

Juegos de jueves

Estadio Amistad Dodger:

Jinotega vs. León

RACCN vs. Matagalpa

Chinandega vs. Managua B

Rivas vs. Río San Juan

Estadio Enel Central:

Nueva Segovia vs. Estelí

Masaya vs. Chontales

Managua A vs. Triángulo Minero

Estadio Roberto Clemente:

Granada vs. Carazo

Madriz vs. RACCS

Boaco vs. Madriz

Inician a las 8:00 a.m.