Presentadora nica con discapacidad regresó a Telemundo

Después de cinco meses de haber estado en Telemundo, la presentadora de televisión Daisy Picky Báez decidió escribirle a María Celeste Arrarás, presentadora y directora editorial de Al Rojo Vivo, el motivo, decirle que quería regresar a los estudios de esa cadena televisiva.

La misma María Celeste le contestó que cuando regresara a Estados Unidos se pusiera en contacto con ella para agendar una visita. Así fue. Este martes 16 de enero Picky, como la llaman de cariño sus amigos, visitó Telemundo.

“Fue una visita de cortesía porque me recibió en las instalaciones, me enseñó su oficina, me hizo el recorrido. Estuve tras cámaras desde el inicio hasta el final y fue una experiencia realmente maravillosa, ver a una mujer tan sobresaliente en ese medio realizar su trabajo con tanto profesionalismo fue impresionante”, recuerda.

“Yo le comenté a ella mi sueño, que es el de la mayoría de nosotros los periodistas de llegar a una plataforma internacional. Ella (María Celeste) conoce mis sueños y esperemos que si se presentan proyectos futuros me tomen en cuenta, no hay nada concreto, pero creo que cada paso que te acerca a tu meta es importante”, expresa.

Por ahora dice que haber estado en el programa, haber presentado y que cinco meses después ella misma la haya invitado con una agenda tan ocupada, ya es un logro “y no solo mío, sino de todas las personas que luchan cada día por salir adelante”.

Dejamos todo en manos de Dios, a ver qué pasa y seguimos adelante”

A partir de este año Picky ya no estará como presentadora de 100 % Noticias, “creo que el ciclo terminó, quiero ingresar a otro canal en Nicaragua porque es mi pasión. No ha sido fácil, hay mucho bloqueo para personas con discapacidad, hay mucha discriminación. Ya regresaré a Nicaragua la próxima semana y buscaré en otros medios de comunicación para seguir en la lucha y seguir creciendo como profesional”, finaliza.

La comunicadora asegura que quiere ser un ejemplo para las personas con discapacidad que siguen luchando en Nicaragua por obtener un empleo e hizo un llamado a empresarios y dueños de comunicación: “Pido por todas las personas que tienen discapacidad para que nos den la oportunidad, tenemos el derecho a desarrollarnos en cualquier medio, solo necesitamos romper esas barreras, romper esos tabú y creo que estoy haciendo un gran esfuerzo para acabar con esos prejuicios”, finalizó.