Con Libro Blanco, Gobierno confesó delitos, dice presidenta del Cenidh

El Libro Blanco sobre la delincuencia del Gobierno no logra encubrir las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua y es una confesión de ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas armadas del Estado de Nicaragua, dice presidenta del entro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

Y más bien se puede deducir del Libro Blanco, “confesiones gravísimas”, como el hecho que le atribuyan al Ejército de Nicaragua responsabilidades de seguridad pública, afirmó la presidenta del Cenidh. “Confiesan prácticamente que el Ejército ha andado en función de combatir delitos de la naturaleza que sea, tanto en la ciudad como en el campo (…) están confesando que están violando la ley, porque la ley establece que es la Policía la que debe ejercer esa responsabilidad de perseguir el delito y garantizar la seguridad ciudadana”, indicó la defensora de derechos humanos.

También esto se ve expresado en el listado de personas muertas bajo la justificación de que tenían antecedentes delictivos, dijo Núñez.

“Prácticamente aceptan que han privado de la vida a 16 personas, aunque ellos no dicen privaron de la vida (…)a las cuales ellos les atribuyen la comisión de una serie de delitos, aquí están cometiendo un grave error porque no por el hecho que una autoridad diga que fulano de tal es responsable o cometió tal o cual delito, no se le puede atribuir mientras no exista un juicio o una investigación”, criticó la defensora de derechos humanos.

Y es por esto que Núñez, consideró que el Gobierno publicó el Libro Blanco, “ante la abrumadora denuncia y las evidencias reales de la situación de graves violaciones a los derechos humanos y los abusos donde se han extralimitado las fuerzas de seguridad de Nicaragua”, afirmó Núñez.

Sin embargo, considera Núñez, el Gobierno no logra su objetivo, “pues de ninguna manera desmontan la realidad que se vive en el campo e incluso en algunas ciudades”.

Mientras el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, ningún delito justifica muertes en la montaña. Y señala que el Estado desesperadamente busca encontrar una salida, diciendo que hay un cumplimiento de los derechos humanos. Y le sorprende a Leiva que después de diez años muestre preocupación, “cuando aquí se han cometido delitos que son de lesa humanidad”.

Leiva estimó que todo informe que el Estado quiera dar a conocer a la comunidad internacional es un informe vacío además que es de la opinión que la comunidad internacional está clara de lo que realmente ocurre en el país en cuanto a “la violencia que existe en el campo, los asesinatos sumarios que han existido en el país durante la gestión de este gobierno”.

José Pallais: “una infamia”

Para el exdiputado y exviceministro de Gobernación, José Pallais, el Libro Blanco “constituye en sí una infamia” pues pretende justificar las actuaciones del gobierno en los últimos diez años, manipulando las estadísticas mediante el subregistro de los delitos.

“Es de echo un triple asesinato, primero asesinaron a la persona y ahora asesinan su honra y el buen nombre de él, de sus hijos y familiares y asesinan también la honra de todos los exmiembros de la Resistencia Nicaragüense”, afirmó Pallais.

Y es por ello que Pallais considera que con el documento el Gobierno busca justificar la actuación del Ejercito de Nicaragua y de la Policía Nacional “ haciendo acusaciones de crimen organizado contra las víctimas de la represión que han sido objeto de persecución por su pertenencia a la Resistencia Nicaragüense y sus reclamos por la negación de derechos, exclusión y hostigamiento durante los últimos años.