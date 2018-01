El Gobierno de Estados Unidos inicia un cierre parcial por falta de fondos

El Gobierno de Estados Unidos inició la medianoche de este viernes un cierre parcial de sus actividades por la falta de fondos para financiarlas después de que republicanos y demócratas no alcanzasen un acuerdo presupuestario en el Congreso.

Este cierre coincide con el primer aniversario del presidente, Donald Trump, en la Casa Blanca. La última vez que el Gobierno de Estados Unidos tuvo que cerrar por falta de fondos fue en octubre de 2013, con Barack Obama en la Casa Blanca, un parón que se alargó durante 16 días.

La propuesta presupuestaria presentada por los republicanos obtuvo más votos a favor (50) que en contra (48), pero fueron insuficientes para aprobar unos fondos que requerían el apoyo de 60 senadores.

Esta propuesta, que la Cámara Baja sí logró aprobar este jueves, dotaba de financiación al Gobierno hasta el 16 de febrero, prolongando así el plazo de negociación entre demócratas y republicanos para unos presupuestos definitivos. Los demócratas, sin embargo, condicionaron su apoyo a las cuentas a que Trump y los republicanos accedieran a regularizar a los cerca de 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” o “soñadores”.

El estatus legal con el que el expresidente Barack Obama dotó a estos jóvenes expira el próximo 5 de marzo, fecha a partir de la cual podrían ser deportados.

La Casa Blanca advirtió este sábado en un un comunicado que no negociará con los demócratas el estatus de los “dreamers” para lograr nuevos fondos y calificó a la oposición de “perdedores”. “No negociaremos el estatus de inmigrantes ilegales mientras los demócratas mantienen a nuestros ciudadanos legales rehenes de sus irresponsables demandas”, aseguró la Casa Blanca.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess!

Trump acusó este sábado a la oposición demócrata de provocar el cierre parcial del Gobierno. “Los demócratas están mucho más preocupados por los inmigrantes ilegales que por nuestras grandes Fuerzas Armadas o la Seguridad en nuestras peligrosa frontera sur”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

“Ellos podrían fácilmente haber alcanzado un acuerdo, pero decidieron jugar a la política del cierre. ¡#NecesitamosMásRepublicanosEn18 para acabar con este caos!”, señaló el mandatario, al crear una etiqueta referida a las elecciones legislativas de este noviembre.

El presidente recordó que su partido solo tiene una mayoría de “51 votos” frente a 49 de los demócratas en el Senado, que no aprobó el viernes por la noche los nuevos fondos para financiar la Administración, para lo que eran necesarios 60 votos.

“¡Por eso, necesitamos ganar más republicanos en la elección de 2018! Podemos entonces ser incluso más duros con el Crimen (y la Frontera), e incluso mejores con nuestras Fuerzas Armadas y Veteranos”, zanjó Trump, al concluir con su eslogan “Estados Unidos primero”.

For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2018