Comerciantes del Mercado Oriental vuelven a trabajar bajo el sol

La necesidad de darle de comer a la familia ha llevado a un reducido grupo de vendedores del Mercado Oriental a retomar la venta de mondongo y carne roja bajo el sol y entre escombros del galerón que se quemó el 27 de diciembre, porque todavía no se informa si al final la Alcaldía de Managua lo construirá o solo entregará las 20 láminas de zinc que prometió.

Cándido Acuña, quien lleva más de 30 años de vender mondongo y patas de cerdo, suda por todos lados mientras separa las partes del porcino con ayuda de una hacha y dice que al ser derribado el galerón por obreros de la comuna -al haber quedado débil con el incendio- decidió trabajar a la intemperie porque sencillamente no puede seguir sin trabajar.

“Cuando estaban botando el viejo galerón nos llevamos el trabajo a la casa pero ya la gente nos quería echar al Minsa por el olor, así que nos tuvimos que meter acá”, explica Acuña, a quien no le importa quemarse con el sol.

En cambio, Rosa Saballos, vendedora de carne, acondicionó el lugar que le corresponde con plástico negro y cartón. “Es para no que no me dé el sol. Este tramito improvisado lo levanté con ayuda de mi esposo y mi hijo”, manifiesta Saballos mientras se sopla con un abanico de mano bajo su caramanchel.

A ambos vendedores no se les quemó su local el pasado 27 de diciembre, pero resultaron con daños colaterales porque el galerón tuvo que ser demolido días posteriores por seguridad de los mismos y los clientes.

Unos quieren galerón y otros solo zinc

En la reunión del 2 de enero entre autoridades municipales y comerciantes perjudicados, se acordó solo proveer de materiales de construcción para que los mismos afectados construyan; pero hay un grupo de personas que desea que se erija el galerón.

La razón para que la otra parte se oponga a la construcción a cargo de la Alcaldía, es porque ha habido un lento avance en el galerón que se edifica a escasos metros y que se desarrolla por el incendio ocurrido el 14 de mayo de 2017.

La estructura que se alza en un área de 6,300 metros cuadrados, será de dos plazas, contará con escaleras eléctricas y tendrá capacidad para unos 400 comerciantes. Su inversión es de 120 millones de córdobas.

Lo que las llamas devoraron en el Mercado Oriental

El incendio del 27 de diciembre en el Mercado Oriental ocurrió por la noche y abarcó 4,100 metros cuadrados.

Afectó 373 tramos, que pertenecían a 294 comerciantes, de los cuales 18 ya había sufrido pérdidas en el siniestro del 14 de mayo de 2017.

La vulnerabilidad del Oriental principalmente es por las conexiones eléctricas ilegales.