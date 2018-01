Madre de menores masacrados por el Ejército afirma que “Gobierno miente” sobre sus hijos

“Esa es una mentira (del Gobierno)”, atina a decir Elea Valle, madre de los dos menores víctimas de la masacre de San Pablo XXII, en La Cruz de Río Grande, al conocer que el Gobierno vincula a sus vástagos con un grupo delincuencial. Al tiempo que asegura que la manipulación de la información sobre la masacre por parte del Gobierno tiene como propósito atemorizarla para que no siga reclamando sus cuerpos.

Sin embargo, Valle advierte: “Yo no me puedo quedar callada, a como les dije allá, que no me callo, solamente que me asesinen de esa manera callaría, pero mientras, no callo, porque yo necesito los cuerpos”.

La petición del Gobierno a la CIDH

El Gobierno, en representación del Estado de Nicaragua, para justificar su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), que desestima la implementación de medidas cautelares a favor de Valle y sus tres hijos menores, aseguró que Francisco, de 12 años, tenía 14 y era conocido con el apodo de el Charnel y Yojeisel Pérez Valle, de 16 años, tenía 17 y le acredita otro nombre: Ángela Tania Pérez Valle.

“No, no, no, mire que el niño no andaba metido ahí, un niño de 12 años imagínese cómo va a tener apodo”, reaccionó Valle, quien dijo que desconocía el informe del Gobierno remitido a la CIDH a fines de diciembre pasado. Pero aseguró que “es una mentira lo que están haciendo ellos, porque, mire, yo soy la madre ¿quién va a saber más que yo, que soy la madre? Mi niño tenía 12 años y mi niña 16, ¿cómo me le van a poner más (edad), es una mentira de ellos”.

Pese a todo lo que dicen en contra de sus vástagos, Valle indicó que “no me atemorizan, porque es una mentira, qué me van a atemorizar, yo tengo que seguir de frente, a como decimos contra el Frente, porque esa es una mentira; están inventando (…), eso es para que me quede ahí y no siga gestionando, no les siga reclamando los cuerpos”.

Y reiteró en su demanda de que le sean entregados los cuerpos de sus hijos para darles cristiana sepultura. Sin embargo, el Gobierno no ha determinado el tiempo en que entregará los restos de las víctimas de la masacre, según se deduce de lo que informó a la CIDH.

En el mismo dice que “habiendo transcurrido el tiempo necesario y por criterios de salubridad pública, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal, procederán a la exhumación de los cuerpos y entrega a sus familiares, garantizando las medidas de prevención epidemiológicas para estos casos”.

Cenidh cuestiona

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, consideró que no han hecho absolutamente nada ante la demanda de Valle, porque la exhumación tendría que ser parte de las diligencias de una investigación para determinar las circunstancias de este hecho criminal.

“Eso quiere decir que ellos no han iniciado ninguna investigación, porque no es cuestión que van a salir en pandilla al lugar donde están los cadáveres, que van a llamar a Elea y le van a decir ‘esos son, tomá, llevátelos’. No, tiene que haber un juicio, tiene que haber unas diligencias de investigación”, dijo Núñez, quien cuestionó que en el informe el Gobierno mencione que las seis personas “murieron” en la persecución y no utilice la frase de “los matamos”.