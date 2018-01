Carlos Mejía Godoy le pedirá al papa que levante veto a Misa Campesina en Nicaragua

Después de 42 años de su prohibición en las iglesias católicas de Nicaragua, un pontífice escuchará la Misa Campesina y lo hará de la propia voz de su compositor, Carlos Mejía Godoy, quien será acompañado de un coro en quechua.

El evento se realizará este sábado en la Nunciatura Apostólica de Lima, donde el papa Francisco, se hospeda en su viaje apostólico por Perú.

Xochilt Jiménez, esposa del cantautor nicaragüense, confirmó a LA PRENSA que Mejía Godoy le pedirá al papa argentino que permita que la Misa se cante en las iglesias.

De asumir el papa esta decisión, se levantaría el veto impuesto por la jerarquía católica de Nicaragua en 1976, cuando monseñor Manuel Salazar y Espinoza era el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

“Ese es el objetivo que tenemos y para eso es que se va a cantar la música de la Misa Campesina frente a la Nunciatura, para llamar su atención. Nosotros estamos intentando desde hace mucho tiempo, hemos enviado correos y cartas para que por fin se levante el veto de la Misa Campesina”, expresó la esposa del compositor nicaragüense.

Consultado anoche, el cardenal Leopoldo Brenes, actual arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, aseguró que esperarían las orientaciones del papa.

“Ni sé si le va a cantar o no le va a cantar”, dijo el cardenal.

Invitado por Nuncio

Mejía Godoy, uno de los más grandes exponentes de la música nacional, fue invitado por el nuncio apostólico de Perú, monseñor Nicola Girasoli. En la Nunciatura se aloja el papa, desde donde se espera salga hoy rumbo a Ciudad de Trujillo. La presentación de Mejía se realizará este sábado.

En 2015, al conmemorarse el 40 aniversario de la misa campesina, Mejía Godoy dijo que le haría la solicitud a Francisco.

Era 1975. Mejía Godoy había estudiado para seminarista, pero se había desencantado con hacerse sacerdote. La idea de una misa popular nicaragüense fue idea del padre español José de la Jara, su profesor de Música en el seminario.

Guadalupano “feliz”

Pedro Pablo Martínez Téllez, alias El Guadalupano, es autor del Canto de Meditación, una de las canciones más bellas de la Misa Campesina.

Martínez Téllez dice que lo impactó profundamente la noticia de que el papa Francisco escuchará la Misa Campesina.

“Sinceramente es una bendición de Dios. La misa en sí no estaba en contra del pueblo. No se hizo como revanchismo político, se hizo como creyentes que somos de Dios, pidiéndole que nos ayudara a componer la situación que había en Nicaragua”, dijo Martínez Téllez.

“Si llega al Vaticano, ¿cómo no me voy a sentir feliz? El trabajo que uno hace cuando se reconoce es importante, principalmente a ese nivel. No hemos querido ofender a nadie”, añadió vía telefónica El Guadalupano.

Según Martínez Téllez, en algunas iglesias de Nicaragua no le dan la oportunidad de interpretar la Misa Campesina, porque no aceptan el contenido del repertorio musical.

La Misa Campesina, sin embargo, le trae grandes recuerdos. Por ejemplo, El Guadalupano dice que durante 1979, en Madrid, España, gracias a las ventas de más de 50 mil copias, todos los intérpretes de la Misa, incluido él, recibieron un disco de oro. Fue en España donde triunfó la Misa que ahora escucha el papa.

Historia de la Misa

Según un reportaje publicado por LA PRENSA en junio de 2015, titulado La misa prohibida, la misa promovida por el padre De la Jara no contó con la participación de Mejía Godoy. El sacerdote español sacó un disco con estos cantos y se empezó a interpretar.

“Él (padre José de la Jara) dio nacimiento a iglesias populares nicaragüenses y esa es la experiencia sobre la que trabajo yo más tarde”, dijo Mejía Godoy.

El potencial lo vio Mejía Godoy en el movimiento de lucha por los pobres, que tuvo origen en los barrios orientales de Managua “y así sí me entusiasmó, esa Misa me sirve de parámetro y empiezo a planear algo distinto, un poco más profundo”.

El cantautor explicó además que el salto lo daría al tomar “la palabra viva del evangelio en boca de campesinos y obreros”.

A esas voces en los cantos le sumó también el escaliche y la Misa Campesina se cantó por primera vez en la iglesia de Solentiname, el archipiélago donde el poeta Ernesto Cardenal ejerció su magisterio cultural. Una avioneta estuvo volando muy bajo mientras era interpretada en aquella comunidad de artistas.

Luego una gran misa se planificó en Ciudad Sandino, pero ni siquiera había iniciado la celebración cuando la Guardia dispersó a todos, de acuerdo con la narración que hizo a LA PRENSA en 2015 el historiador Roberto Sánchez, ya fallecido.

Traducida a seis idiomas

La Misa Campesina fue traducida a seis idiomas. La prohibición inició cuando la Conferencia Episcopal de Nicaragua era presidida por monseñor Salazar y Espinoza.

El 9 de noviembre de 1976 se decretó la no aprobación de la Misa Campesina por considerarla “un canto no litúrgico”.

El veto se mantuvo en los años ochenta, cuando ya era cardenal Miguel Obando y así se ha mantenido hasta la actualidad.