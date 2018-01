Reina de belleza que murió en accidente de tránsito le había pedido al conductor que bajara la velocidad

Carlos García, de 20 años, primo hermano de Angélica García, la reina de belleza que murió este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del viernes en la comunidad Chacraseca, en León, asegura que los seis pasajeros que viajaban en el vehículo le pidieron al conductor que bajara la velocidad, pero este no hizo caso. “Nosotros gritábamos que se detuviera y fue ahí que el carro se dio vuelta”, afirma García.

Angélica García, que iba chineada por su primo en la parte delantera del carro porque no cabían todos, se inclinó hacia el conductor y le dijo: “Así no Eduardo, controlate”. Durante el viaje, García relata que el conductor, Eduardo Méndez, de 25 años, iba en estado de ebriedad “hablando locuras” y cuando ellos insistieron en que disminuyera la velocidad, él más bien aceleró y les preguntó que si acaso no querían llegar rápido a sus casas.

Cómo ocurrió

La madrugada del viernes, cuenta el primo de la víctima, andaban en León celebrando la despedida de una amiga que viajaría a otro país. “Luego decidimos ir a una fiesta (…) estando ahí encontramos a un amigo, excompañero de clase de la secundaria, se llama Eduardo y era amigo de todos”, asegura. “Cuando ya nos íbamos a la casa, él nos dijo: ¿en qué andan? Nosotros le dijimos que habíamos llegado en moto pero que a la vuelta íbamos a pagar un taxi”. Él se ofreció a llevarlos.

Tras el vuelco, dice García, él y los cuatro que viajaba en la parte de atrás del vehículo lograron salir. “Yo gritaba y buscaba a Angélica y la vi que estaba inconsciente”.

Entierran a joven leonesa

Familiares y amigos sepultaron la tarde de este domingo a García, quien falleció por un trauma craneoencefálico severo, en el hospital Lenín Fonseca, en Managua, donde fue trasladada.

García estudiaba el último año de una licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-León) y soñaba con ayudar a sus padres económicamente. En alguna ocasión la joven le dijo a su padre José Napoleón García, de 50 años, que ya no se preocupara, que cuando saliera de la universidad ya no iba a trabajar.

El padre de la víctima asegura que la madre de la víctima murió hace cuatro meses.

La joven había ganado dos concursos de belleza locales: Chica Ciencias Médicas de la UNAN-León y Miss Comunidad León y pretendía participar este año en el certamen de belleza Miss Mundo.

“Quería estar en Miss Mundo, en diciembre estábamos planeando su graduación de enfermería y aquí terminaron sus sueños. Angélica era una chavala inteligente, aplicada, amaba a sus padres, ellos eran el pilar fundamental de ella y una de las cosas es que valoraba: el esfuerzo de sus padres. (…) cuando ella salía le gustaba andar economizando, nos fue mal”, expresó García.