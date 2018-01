Nicaragua con gran inicio en baloncesto de los Juegos Paracentroamericanos

La Selección Nicaragüense de Baloncesto en Silla de Ruedas tuvo un arranque aplastante, al vencer 82-26 a Honduras, en la primera jornada de los II Juegos Paracentroamericanos de Managua 2018.

Este lunes en el Polideportivo España, el equipo nacional usó con mucha inteligencia a Richard Hodgson, que con su gran estatura le dio a Nicaragua una gran ventaja sobre su rival.

Situado casi siempre cerca del aro, Hodgson recibió constantemente los balones y aprovechó para sumar 21 puntos.

Ante la amplia diferencia, el equipo pinolero tuvo bastante rotación en la segunda mitad del duelo, dando así tiempo de juego a todos los miembros del conjunto, que se vislumbra como contendiente de la medalla de oro.

También tuvo un buen inició el equipo femenino nicaragüense, que derrotó 7-0 a Honduras, en un partido de poco ataque, pero sobre todo de una gran defensiva de parte de las nacionales.

Esperanza de medalla

Los abrazos y felicitaciones rodearon a los pinoleros, Dilan Vado y Evert Moreno, tras sus primeros duelos en la actividad del boccia de los II Juegos Paracentroamericanos Managua 2018.

Luego de un primer partido de la mañana en la que Dilan se topó con la derrota, logró salvar la jornada con un triunfo por la tarde, que mantiene vivas las esperanzas de este atleta de alcanzar una medalla en la categoría de competidores BC-2.

Mientras que Evert tuvo realizó una jornada perfecta en la que sacó tres triunfos dejando en claro su habilidad, pero su categoría BC-5, fue declarada como exhibición por lo que el atleta nacional tendrá como mayor premio, la experiencia recopilada.

Mayor intensidad

La segunda jornada de los Juegos Paracentroamericanos se realizará hoy, con la incorporación de tres disciplinas, las que repartirán medallas.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 11:50 a.m. se realizarán las pruebas de atletismo en el estadio olímpico del Insituto Nicaragüense de Deportes, mismo lugar donde continuará la acción en boccia desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y donde arrancará el golbol, con partidos desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

En el Polideportivo España se realizarán los partidos del baloncesto de silla de ruedas, desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., mientras que el powerlifting se realizará de las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

La natación se realizará en el complejo Michele Richardson, de 5:30 a 7:00 p.m.