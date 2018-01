Controversia en redes sociales por muerte de un perro pitbull que mordió a dos personas en Managua

En enero de 2017 la agresión contra un zorro cola pelada en medio de un juego de beisbol se hizo viral en redes sociales y la población se volcó para denunciar el maltrato animal.

El tema volvió a la agenda pública, pero esta vez por la muerte de Zeus, un perro de raza pitbull.

Opiniones divididas en redes sociales

El caso de Zeus ha dividido a la población en redes sociales; unos cuestionan la forma cómo trabajadores de una ferretería mataron al canino que entró de forma sorpresiva y se le lanzó a uno de ellos para tratar de morderlo, mientras otros culpan a la dueña del perro por no tener las medidas necesarias para que este no saliera de la casa de habitación y mordiera.

Antes de entrar a la ferretería, el perro había mordido a Rebeca Díaz y su pequeña hija, de cuyos gastos médicos se está haciendo cargo la dueña de Zeus, Sandra Báez.

El perro se salió de la casa de Báez por un descuido y posteriormente atacó a Díaz; después entró a una ferretería, donde fue agredido con cuartones y también le propinaron un disparo en el lomo, sostuvo Báez.

Eso sucedió pese a que su “mamá” había ido detrás del perro y al momento de llegar a la ferretería solicitó que se lo entregaran, pero los trabajadores se negaron, contó Báez.

Según el veterinario Enrique Rimbaud y presidente de Fundación Amarte, lo que sucedió en la ferretería es maltrato animal; sin embargo, también sostuvo que cuando un animal sale a la calle este debe contar con una máscara y un collar, pero si la persona no es capaz de mantener al perro en su casa y este se escapa por un descuido, demuestra que no puede tener al can.

Legislación sin reglamentar

Tras seis años de que se aprobara la Ley 747, Ley para la Protección y Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados, esta sigue sin reglamento.

Contar con la reglamentación de la Ley es importante, según Rimbaud porque permite establecer las penas graves o muy graves, establecer los procesos que se tienen que realizar según correspondan los casos, saber quién tiene que actuar y quién no, es decir, si debe ser la Policía Nacional o el poder judicial, explicó.

Asimismo, el especialista en Derecho Animal, Alberto Argüello, había expresado en ocasiones anteriores a LA PRENSA que pese a que existe la Ley 747, esta no se cumple y que, a pesar de que se han registrado denuncias de maltrato animal, muchos de esos casos se quedan en mediación.

El año pasado, desde la Fundación Amarte, se hizo una colecta de firmas con el objetivo de mostrar a los diputados que se necesita retomar la Ley y que esta pueda ser reglamentada.

Educación animal

Desde la perspectiva del veterinario Omar Navarro, la muerte del perro Zeus se pudo evitar con educación y precaución por parte del dueño y también de las personas que lo maltrataron. A la vez, destacó que existen protocolos veterinarios para hacer eutanasias de la forma más responsable y respetuosa por la vida del animal. No obstante, entiende el pánico de las personas y el instinto del animal.