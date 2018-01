Félix Alvarado: “Sebastián se descubre abajo y eso es lo que voy a aprovechar”

A estas alturas de su carrera, nada parece inmutar a un embravecido y ya maduro boxeador Félix Alvarado. Eso es lo que proyecta, una imagen tranquila, una firmeza a prueba de todo. El viernes, en Managua, el dos veces retador a coronas del mundo regresa al lugar de su éxtasis, contra el mexicano Sebastián Sánchez.

Ya pasó el momento de verse a las caras, intercambiaron sin alteraciones sus puntos de vista y prometieron una pelea de calidad. Del lado del Gemelo, este último condimento está comprobado y, de Sánchez, se conoce esa facultad para calentar las peleas sin exponerse a tanto.

“Es un peleador de calidad, no me sorprendería si me voy a las tarjetas, me he preparado para ganar y esta es la meta”, dijo Alvarado, quien trata siempre de no ir más allá con las argumentaciones ni arañar los egos.

“Ya vimos que él peleó con Cristofer Rosales, tiene buen estilo, contragolpea bien, pero comete el error de descuidarse abajo y pienso que por ahí lo puedo aprovechar”, añadió el Gemelo, quien camina como letrero en su cabeza el nombre de Ryoichi Taguchi, el japonés rey de la corona de la FIB, al que pronto se medirá.

La última pelea de Alvarado en el país fue en octubre, el día 14, ocasión en la que destruyó en tres asaltos al tailandés Fahlan Sakkreerin, en un pleito eliminatorio, ganándose así el derecho de pretender la corona que está en las manos de Taguchi, oponente de cuidado.