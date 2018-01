Recién nacida encontrada muerta en Rivas no fue remitida a Medicina Legal

El cuerpo de la recién nacida que fue encontrada en un predio montoso, frente a El Bosque de Popoyuapa, el pasado martes, no fue remitido a Medicina Legal y las autoridades de Auxilio Judicial de la Policía de Rivas, decidieron sepultarla el mismo día del hallazgo en el cementerio de Rivas.

LA PRENSA ha intentado conocer la versión de la Policía rivense sobre las investigaciones de este hecho que ha conmovido a la población, pero solo se ha informado que todavía no hay información al respecto.

En el cementerio de Rivas, unos ciudadanos dijeron a LA PRENSA, bajo anonimato, que el martes no pudieron ingresar al campo santo porque una patrulla policial estaba en la entrada y les hicieron de seña que no había acceso. En ese momento estaban sepultando a la bebé.

Puede interesarle: Una mujer busca un lugar donde vivir con sus cuatro hijos en San Jorge, Rivas

El abogado rivense José Daniel Espinoza dijo que desconoce las razones que haya tenido la Policía de Rivas para no remitir el cuerpo a Medicina Legal, pero cree “que es un error no profundizar en Medicina Legal, una serie de estudios como en este caso para determinar bien la causa de muerte, hacer exámenes de ADN y de cordón umbilical o placenta si las hay…un niño nacido, es un niño con derechos”.

Otra abogada que pidió no ser identificada, dijo que no entiende por qué la Policía de Rivas, no le da importancia a estos delitos. “La sociedad pide mano dura en estos casos, igual como lo hacen con las drogas y con los traficantes de migrantes, o el lavado de dinero, porque al no darle importancia y no investigarlos bien, se induce a que sigan ocurriendo hechos lamentables como este”, precisó.

El día del hallazgo se conoció por fuentes policiales que el dictamen forense fue asfixia por trauma craneoencefálico, debido a los golpes que la niña tenía en su cabeza. Se sugirió que había sido golpeada con un objeto contuso.

Imagen impactante

La niña fue encontrada sin vida por un joven recolector de chatarra a las 9:39 a.m. del martes.

La menor estaba semiintroducida en una bolsa negra de basura, que tenía un nudo en la parte izquierda. Cerca de la bebé había una manta verde. La niña era blanca, y de cabello tupido, con buen peso.

Lea también: Radios católicas listas para transmitir en Rivas y Boaco

Sobre su cuerpo, en su ombligo, abdomen, y en su rodilla izquierda se observaba una coloración diferente (parecida a yodo) y encima tenía tierra, probablemente para borrar toda huella que pudiera dar pistas a las autoridades.

Tenía una pequeña mancha de sangre en su pequeño rostro, al lado izquierdo.