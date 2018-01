Tratado comercial entre Centroamérica y Estados Unidos será modernizado

El Tratado de Libre Comercio firmado entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) será revisado en los próximos años, dijo Mario Arana, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). “Esa revisión estará enfocada en incluir aspectos de ‘modernización’ y no necesariamente en renegociar los acuerdos ya establecidos”, señaló Arana.

Ese acuerdo comercial en Nicaragua entró en vigencia hace 11 años y tiene superávit con los Estados Unidos, por lo que especialistas en comercio exterior han señalado en diferentes momentos que no existe riesgos de que una posible revisión afecte las relaciones comerciales entre ambas naciones.

Lea además: EE.UU manda a respetar el Dr Cafta

“Se trata de añadir. Son temas que no estaban en los tópicos anteriores y que son relevantes porque el mundo ha cambiado. Se han modernizado las nuevas tecnologías que ahora existen y que no necesariamente las teníamos diez años atrás”, aseveró Arana al concluir una presentación a los representantes de sindicatos de todo el país sobre la coyuntura económica de Nicaragua.

Derechos de propiedad intelectual, tecnología, digitalización, promover a las pequeñas y medianas empresas y facilitación de comercio son los aspectos que estarían incluyendo en la modernización del DR-Cafta.

Lea más en: EE.UU. gana con el DR-Cafta

Arana dice que fuentes ligadas al equipo de negociación de tratados de libre comercio de Estados Unidos para América Latina le mencionaron que existía la posibilidad de modernizar el DR-Cafta.

“No se sabe, probablemente será después de que se vea el Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés), después (el tratado comercial con) Corea, probablemente después siga Centroamérica. Eso no está seguro, no está definido (la fecha), porque en realidad somos superavitarios. No es que Estados Unidos tiene déficit, al contrario. No se trata de renegociar otros sectores, sino una modernización”, destacó Arana, quien formó parte del equipo de negociación de este acuerdo.

Esa propuesta es catalogada por los exportadores como ventajosa, porque “vendría bien al acuerdo para estar a la altura de los tratados de última generación con temas nuevos como tecnología”, destacó Arana.

Lea también: Industria arrocera pide fondo para enfrentar DR-Cafta

Además que Nicaragua tiene muchas oportunidades que puede aprovechar, pero que se necesita mayor inversión a la que ha logrado hasta la fecha.

Reunión de evaluación

Para 2019, los países miembros del tratado pretenden establecer una reunión de evaluación sobre el avance y aportes de esa alianza comercial, pero que no están dirigidas a renegociar.

“Creo que eso tiene que ver con los rubros sensibles, hay que hacer una evaluación del sector agrícola, de que si el tratado y el sector ha evolucionado de la manera en que se pensaba, si los acuerdos internacionales dentro de la OMC (Organización Mundial de Comercio) tuvieron el desempeño que esperábamos diez o 15 años atrás; y sobre eso habrá que hacer una evaluación y ver si hay cosas que retomar, para salvaguardar el sector agrícola, habría que ver si continúa o no, es decir, en qué tipo de sistema”, declaró Arana.

Le puede interesar: Embajada de EE.UU. sigue sin conocer política de Trump hacia Nicaragua y Centroamérica

Pero, a su vez apuntó que los productores de arroz son los más preocupados en este proceso de desgravación, porque en 2023 el arancel para que entre ese producto al país se reducirá a cero. “Lo cual deja en total desventaja al productor”, finalizó.