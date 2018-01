Monseñor Abelardo Mata no ve la verdad en el Libro Blanco del gobierno

A casi dos años del asesinato de Andrés Cerrato, registrado en San Martín de Daka micro Región Ayapal, el Gobierno le atribuye en su “Libro Blanco” el hecho sangriento a Santiago Palacios Sevilla, alias “Waina”, el despiadado cabecilla de un grupo delictivo, que en su momento aterrorizó la zona de Ayapal. Cerrato era representante en su comunidad de la Alcaldía de San José de Bocay en ese entonces liderada por el Partido Liberal Independiente (PLI).

La versión aparece registrada en el “Libro Blanco” de la delincuencia presentada por el Gobierno al Cuerpo Diplomático durante el presente mes, en el cual aparece el crimen de Cerrato entre los 14 crímenes que le atribuyen a Palacios, además de extorsiones y lesiones.

El obispo de Estelí y vocero de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Abelardo Mata, actualmente en el exterior, en una conversación telefónica, respondió sobre esa versión: “Está bastante confuso, porque allí tanto irregulares como regulares son los andan con el arma oficialmente en el país. Ambos delinquen. Y el Ejército y la Policía no se someten a la Ley procesal que existe en Nicaragua, para poder aprehender a una persona o requisar una casa han tenido la costumbre de hacerlo y hasta después justifican los pasos hechos”.

Sobre Palacios, monseñor Mata recordó que “andaba haciendo averías”. Empezó con la causa de rebelión contra el fraude, después se hizo bandolero y comenzó a atacar contra demócratas y no demócratas.

Un mes antes del crimen en una entrevista con LA PRENSA, Cerrato dijo que el 5 de marzo de ese año una tropa del Ejército, llegó hasta su finca para interrogarlo y hacerle preguntas “sobre un tal Santiago”, quien se declaraba alzado en armas en la zona de Ayapal.

Ese día denunció que los miembros del Ejército le destruyeron su carné que lo acreditaba como “alcaldito” de su comunidad, y antes de irse le tomaron una foto y un oficial moreno y alto supuestamente le advirtió: “Si miramos que salís, te matamos”.

“Gobierno no dice la verdad”

Monseñor Abelardo Mata, disiente de lo vertido por el Gobierno en el Libro Blanco sobre la delincuencia pues considera que “no dice toda la verdad”. Y de esto están conscientes los representantes diplomáticos a quienes el Gobierno les presentó el libro, agregó Mata.

“No ha convencido, justamente muchos diplomáticos han pedido hablar con mi persona o con otros señores obispos para poder certificar lo que dice el Libro Blanco, saben que nosotros nos movemos en el territorio y expresamos lo que el pueblo siente en esos lugares”, afirmó el religioso.

Monseñor Abelardo Mata comentó que una de las zonas donde hay “mucha inestabilidad” es el Triángulo Minero, Caribe Norte, donde según dijo ha conocido que “han habido combates. He sabido yo de esos grupos que enarbolan al presente una causa política pero no sabemos, sabemos lo que decía don Pablo Antonio Cuadra, que un hombre con un arma no es amigo, más que de la muerte sea legal o ilegal”.

Esto lo ha conocido por un sacerdote que él designó para que apoye al obispo en la nueva Diócesis de Siuna, monseñor David Zywiec Sidor.