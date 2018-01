Embajadora Laura Dogu desconoce si habrán más funcionarios nicas en lista Magnistky

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, dijo este jueves que desconoce si otros funcionarios nicaragüenses podrían estar en otra lista de castigados del Departamento del Tesoro por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

En diciembre pasado el Departamento del Tesoro castigó al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, con la Ley Magnitsky que le impide al funcionario hacer transacciones con empresas estadounidenses y usar el sistema bancario de ese país.

“Esta Ley (Magnistky) es nueva y estoy segura que vamos a ver en el mundo a otras tres naciones en el futuro; yo no sé si otros en Nicaragua van a estar en esa lista o no, porque está enfocada en corrupción y violaciones a los Derechos Humanos y no queremos ver corrupción ni violación a los derechos humanos en el mundo”, manifestó Dogu.

La diplomática dio las declaraciones en Chinandega, donde participó en labores de voluntariado en la Escuela Santa Virginia en el Realejo, junto con miembros de la guardia costera que vinieron a hacer labores humanitarias.

Mejorar relaciones

Dogu dijo que cada día se trabaja en Nicaragua para mejorar las relaciones diplomáticas.

“En cada relación diplomática hay áreas donde tenemos intereses en común y hay áreas de dificultades, pero eso es normal, vamos a seguir trabajando donde tenemos intereses en común, en la prosperidad y seguridad de Nicaragua y vamos a tratar de mejorar y trabajar en esta área de democracia también”, señaló la diplomática.

La Nica Act

Cuando los periodistas le preguntaron a Dogu sobre el Nica Act dijo que la Ley seguía en el Senado de Estados Unidos.

“No tengo ninguna información sobre sus intenciones, ellos son parte del Gobierno, completamente independiente y pueden hacer lo que quieran y cuando quieran hacerlo”, expresó Dogu.

La Nica Act es la iniciativa que ya fue aprobada en el Congreso y ahora espera su turno de ser aprobada en el Senado.

La Ley tiene por objeto castigar al gobierno de Ortega, impidiendo en aquellos organismos donde EE.UU. tiene veto o influencia, préstamos a Nicaragua hasta que se garanticen elecciones transparentes y democráticas.

La Nica Act sería desastrosa para la economía del país y empresarios han contratado a firmas de cabildeadores para tratar de evitar que se apruebe la iniciativa en el Senado.

La Ley fue promovida por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y apoyada por otros influyentes demócratas.