Campaña de republicanos criminaliza a migrantes indocumentados en Florida

Eliminar las “ciudades santuario”, que protegen a los migrantes indocumentados en Estados Unidos, es el objetivo de una campaña lanzada este 29 de enero por el Partido Republicano en la Cámara de Representantes de la Florida.

Richard Corcoran, un ultraconservador republicano, es quien encabeza la campaña “Ban Sanctuary Cities”, con la que aseguran recobrarán la seguridad en el país.

El mensaje de la campaña, que se lanzó a través de un video, es que los migrantes indocumentados son los causantes de los delitos y la violencia en Estados Unidos.

We can’t allow Florida follow down the dangerous path of California. I’ve decided to take a stand against sanctuary cities because we must keep Florida safe from criminal illegal immigrants. Will you stand with me? #Flapol #Sayfie #BanSanctuaryCities pic.twitter.com/FX0UxTSQvJ

En el video se puede ver a una mujer pelirroja que camina viendo su celular, de repente un hombre encapuchado pasa junto a ella y le dispara, luego aparece el presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, Richard Corcoran, diciendo ante cámaras que la mujer fue “asesinada a tiros por un inmigrante ilegal que debería haber sido deportado, pero estaba protegido por una ‘ciudad santuario’”.

Con esta campaña los republicanos buscan que los electores apoyen el proyecto de ley HB-9, presentado en la Cámara de Representante, para impedir que en Florida existan “ciudades santuario”.

“Bajo mi vigilancia, Florida nunca será un estado santuario”, declara Corcoran en el vídeo, pagado por un grupo de acción política (PAC).

Today, Watchdog PAC launched a new ad in support of our effort to ban sanctuary cities. The truth is that they are not sanctuaries, they are just hideouts for criminal illegals. Please, join our effort by signing this petition: https://t.co/DRA1oWjMyL #Flapol #Sayfie pic.twitter.com/eRfcMogH8A

— Richard Corcoran (@richardcorcoran) 29 de enero de 2018